Ağrı ve Tunceli'de "İl Pandemi Kurulu Toplantısı" yapıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ağrı ve Tunceli'de "İl Pandemi Kurulu Toplantısı" yapıldı - Haberler
Koronavirüs, Tunceli, Ağrı, Güncel

Ağrı ve Tunceli'de "İl Pandemi Kurulu Toplantısı" yapıldı

Ağrı ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il pandemi kurulları toplandı.

28.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:28
Ağrı ve Tunceli'de

Ağrı ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il pandemi kurulları toplandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda salgın tedbirleri kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen ve hayata geçirilecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda şehirler arası otobüs seyahatleri Valilik iznine bağlanarak kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilmesi ve tüm işletmelere tebliğ edilmesi kararlaştırıldı.

Şehir içi minibüslerin yolcu kapasitesinin azaltılarak oturma düzeninin seyrekleştirilmesi kararının alındığı toplantıda, hafta içi ve hafta sonlarında piknik, mesire ve ören yerlerinde piknik yapmak yasaklandı.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla il ve ilçe girişlerinde emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli şekilde araç kontrollerini yaparak, il genelinde zaruri haller dışında vatandaşların evlerinden çıkmamaları hususunda uyarılması kararı alındı.

Kurulda ayrıca 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların il genelinde takibinin sıkı şekilde yapılması istendi.

Toplantıya 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Sağlık Müdürü Ufuk Kurnaz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Şafi Erim, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necati Oruk ve Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı katıldı.

Tunceli

Tunceli'de de Vali Tuncay Sonel başkanlığında düzenlenen "İl Pandemi Kurulu Toplantısı"nda Kovid-19 salgınına karşı bir dizi karar alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda koronavirüs tedbirleri gereği kurulan İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri üzerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar neticesinde il merkezi ve 7 İlçesinde çalışan tüm kamu görevlilerinin il dışına gidip gelmelerine 30 Nisan'a kadar müsaade edilmeyecek.

Pertek ve Çemişgezek'ten feribotla Elazığ'a geçişlere 30 Nisan'a kadar kısıtlama getirilerek seferler günde ikiye düşürülecek, seferlerden gıda ve ihtiyaç tedarikçileri, kargo şirketleri, ambulans gibi acil durumda olanlar faydalanacak. Ayrıca, hasta nakli gibi çok acil durumlar için de bir feribot bölgede hazır bekletilecek.

Toplantıda tekstil fabrikalarında sosyal mesafeyi korumak şartıyla maske üretiminde çalışan işçiler dışında diğer çalışanların 30 Nisan'a kadar izinli sayılması, il genelinde özel ve kamu inşaatlarında çalışacak olanların kente gelme ihtimaline karşı bu çalışmaların 30 Nisan'a kadar durdurulması kararlaştırıldı.

Kente düzenlenecek tüm turizm turlarının 30 Nisan'a kadar durdurulması kararının verildiği kurulda, il merkezi ile ilçeler arasında toplu taşıma araçlarının seferleri de 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Ayrıca, kent merkezi ve ilçelere giriş yapanların kontrol noktalarında görevlilerce sağlık taramasından geçirildikten sonra iletişim numaraları ile adres bilgilerinin kayıt altına alınmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel karantinaya alındı
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi...
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Samsun Valisi Kaymak'tan 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' haberlerine yalanlama
Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar...
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor...
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Donald Trump Abdulhamit Gül Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Yılmaz Vural Hikmet Karaman Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Rize İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ağrı ve Tunceli'de "İl Pandemi Kurulu Toplantısı" yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 19:38:33. #1.15#
title