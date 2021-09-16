Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek: "Okullarımız en güvenli mekanlar"

AĞRI - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda il genelinde tüm okullarda sıkıntısız bir şekilde eğitim öğretime devam ettiklerini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ederken Türkiye'de yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. Okullarda eğitimin aralıksız bir şekilde sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yoğun bir çalışma başlattı. Ağrı'da da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in talimatları doğrultusunda kentte bulunan tüm okullara maske ve dezenfektan malzemeleri gönderildi. İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, okullarda önemli tedbirler aldıklarına vurgu yaparak öğrenci velilerinin kaygılanmaması gerektiğini söyledi.

"Okullarımız koronavirüs kapsamında en tedbirli mekanlarımız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatları doğrultusunda tüm okullarda korona virüs salgınına karşı gerekli bütün önlemleri aldıklarına ifade eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, "Yeni eğitim öğretim yılımız devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Biz Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Ağrı'daki okullarımızın tamamında temizlik ve güvenlik hizmetlerimizin tamamını aldık. Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in talimatları doğrultusunda tüm okullarımızın maske, temizlik ve hijyen malzemelerini temin ederek ilimizdeki bütün okullarımıza ulaştırdık. Okullarımız koronavirüs kapsamında en tedbirli mekanlarımız çünkü öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve bizler sürekli her türlü tedbiri sağlıyoruz. Sınıflarımız sürekli dezenfektan edilmekte, lavabolarımız temiz tutulmakta, koridorlarımız sürekli paspaslarla temizlenmektedir. Dolayısıyla velilerimiz hiç kaygılanmasın tüm tedbirleri biz il milli eğitim müdürlüğü olarak alıyoruz" dedi.

"Hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz"

Korona virüse karşı maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat ettiğini belirten 4. sınıf öğrencisi Su Aslan, "Biz okulumuzda hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla beraber maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Okulda görevli abilerimiz de maske, mesafe ve hijyen kurallarına oldukça dikkat ediyor" şeklinde konuştu.

"Okulların temizliğini ben bir veli olarak gerçekten çok beğendim"

Okullarda koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrenci velisi Alparslan Yılmaz ise "Çocuğumu okuttuğum okul gerçekten çok temiz bir okul. Öğretmen kadrosundan, idari kadroya kadar ben şahsım olarak gerçekten çok memnunum. Bundan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel ve temiz bir okul. Okulların temizliğini ben bir veli olarak gerçekten çok beğendim. Temizlik noktasında okullarımız gerçekten çok iyi" açıklamalarında bulundu.