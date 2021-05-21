Ağrı'da Tapu ve Kadastro teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Ağrı'da Tapu ve Kadastro teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Ağrı'da Tapu ve Kadastro teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tapu Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ağrı'da tören düzenledi.

Tapu Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ağrı'da tören düzenledi.

Ağrı Tapu Müdürü Metehan Bişirici ve Ağrı Kadastro Müdürü Mehmet Doğan kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Abide meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çalışanların da katıldığı törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından açıklama yapan Ağrı Tapu Sicil Müdürü Metehan Bişirici, tapu ve kadastro'nun önemine vurgu yaptı. Pandemi dönemine rağmen tüm ekibin büyük bir özveri ile çalıştığına vurgu yapan Bişirici "21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulan Genel Müdürlüğümüz, 1871'de Nezarete dönüştürülerek Defter-i Hakani Nazırlığı olmuş ve bugün de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermektedir. Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider Kurum olma vizyonumuzla vatandaşlarımıza 174. Yılımızda da en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip Genel Müdürlüğümüz, Web-Tapu, Tapu Takas, E-Haciz, E-terkin, Parsel Sorgulama, E-Randevu, Türkiye Tapu, 3 Boyutlu Kadastro gibi projelerle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için altyapısını geliştirmeye devam etmektedir. Tüm Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 Salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu o dönemde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızla hem çalışanımızın hem de vatandaşımızın süreci sıkıntısız atlamaları için yoğun çaba harcamaktayız. Kurumumuz gelişmiş teknolojilerden yararlanarak insanların ihtiyaç duyduğu taşınmaz değer haritalarının üretilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmış, ayrıca meskun alanlardaki taşınmazların üç boyutlu üretimi çalışmalarına başlamıştır. Bugün, kuruluşunun 174. Yıldönümünü kutlayan Tapu ve Kadastro Teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine katkı sunan tüm çalışanlarımıza ve halkımıza şükranlarımızı sunarız" dedi. - AĞRI

Ağrı'da Tapu ve Kadastro teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Ağrı'da Tapu ve Kadastro teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Ağrı'da Tapu ve Kadastro teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Ağrı'da Tapu ve Kadastro teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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