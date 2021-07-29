Ağrı'da su parası tahsilat oranı yüzde 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da su parası tahsilat oranı yüzde 2

Ağrı'da su parası tahsilat oranı yüzde 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Ağrı Belediyesi su tahsilat oranının yüzde 2 olduğunu açıkladıAk Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ve parti teşkilatı ile birlikte merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrılılara...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Ağrı Belediyesi su tahsilat oranının yüzde 2 olduğunu açıkladı

Ak Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ve parti teşkilatı ile birlikte merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrılılara çağrıda bulundu.

Kentte yılsonuna kadar asfaltsız yol ve sokağın kalmayacağını belirten Başkan Sayan, yaptığı açıklamada Ağrı genelinde vatandaşların 40 milyon TL tutarında su faturalarını ödemediğini ifade etti.

'Ağrı için birlikte mücadele edelim'

Belediyelerin devletin verdiği ödenek haricinde vatandaşlardan topladığı hizmet bedelleri ile hizmet getirebildiğini ifade eden Sayan, kente daha iyi hizmetin getirilmesi için vatandaşlardan su paralarını düzenli bir şekilde ödemeleri çağrısında bulundu.

Türkiye'deki başka şehirlerde su parası tahsilat oranlarının yüzde 80 ila 90 civarlarında olduğunu Ağrı'da ise bu oranın yüzde 2 civarında olduğuna dikkat çeken Sayan: "Şimdi biliyorsunuz belediyeler katma bütçeli. Devletin bir yardımı var ama geri kalan hizmeti kendi vatandaşlardan topladığı paralarla hizmeti götürüyor. Ama maalesef ben buradan Ağrılı hemşerilerime bir şey arz etmek istiyorum. Bizim yıllık su tahsilatımız yüzde 2. Yani başka şehirlerde yüzde 80 ila 90 iken bizde yüzde 2. Buda 40 milyona yakın eski para ile 40 trilyona yakın alacağımız var demek oluyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz bir an önce bunu getirip yatırsalar bize çok büyük bir katkı sağlamış olacaklar. 5 yıl 10 yıldır su borcunu ödemeyen vatandaşlarımız var. Hiç olmazsa bunu yaparak bu asfalt çalışmalarına ve şehrimize katkıları olur. Ayrıca çöplerini çöp konteynırlarına atsınlar. Konteynırların yanlarına çöplerini bırakmasınlar. Buda bizi çok zorluyor. Ayrıca çöp konteynırlarını başka amaçlarla da kullanmasınlar. Hep birlikte Ağrı için çalışmalıyız. Hep birlikte Ağrı'ya el atmazsak Ağrı'yı köy olmaktan kurtaramayız. Ağrı için birlikte mücadele edelim" İfadelerini kullandı. - AĞRI

Ağrı'da su parası tahsilat oranı yüzde 2
Ağrı'da su parası tahsilat oranı yüzde 2
Ağrı'da su parası tahsilat oranı yüzde 2
Ağrı'da su parası tahsilat oranı yüzde 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fazıl Küçük Tanju Özcan Oğuzhan Asiltürk
Magazin Fatma Girik Prens Harry Demet Akalın Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrı'da su parası tahsilat oranı yüzde 2 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:53:14. #1.14#

title