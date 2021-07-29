Ağrı'da su parası tahsilat oranı yüzde 2

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Ağrı Belediyesi su tahsilat oranının yüzde 2 olduğunu açıkladıAk Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ve parti teşkilatı ile birlikte merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrılılara...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Ağrı Belediyesi su tahsilat oranının yüzde 2 olduğunu açıkladı

Ak Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ve parti teşkilatı ile birlikte merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrılılara çağrıda bulundu.

Kentte yılsonuna kadar asfaltsız yol ve sokağın kalmayacağını belirten Başkan Sayan, yaptığı açıklamada Ağrı genelinde vatandaşların 40 milyon TL tutarında su faturalarını ödemediğini ifade etti.

'Ağrı için birlikte mücadele edelim'

Belediyelerin devletin verdiği ödenek haricinde vatandaşlardan topladığı hizmet bedelleri ile hizmet getirebildiğini ifade eden Sayan, kente daha iyi hizmetin getirilmesi için vatandaşlardan su paralarını düzenli bir şekilde ödemeleri çağrısında bulundu.

Türkiye'deki başka şehirlerde su parası tahsilat oranlarının yüzde 80 ila 90 civarlarında olduğunu Ağrı'da ise bu oranın yüzde 2 civarında olduğuna dikkat çeken Sayan: "Şimdi biliyorsunuz belediyeler katma bütçeli. Devletin bir yardımı var ama geri kalan hizmeti kendi vatandaşlardan topladığı paralarla hizmeti götürüyor. Ama maalesef ben buradan Ağrılı hemşerilerime bir şey arz etmek istiyorum. Bizim yıllık su tahsilatımız yüzde 2. Yani başka şehirlerde yüzde 80 ila 90 iken bizde yüzde 2. Buda 40 milyona yakın eski para ile 40 trilyona yakın alacağımız var demek oluyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz bir an önce bunu getirip yatırsalar bize çok büyük bir katkı sağlamış olacaklar. 5 yıl 10 yıldır su borcunu ödemeyen vatandaşlarımız var. Hiç olmazsa bunu yaparak bu asfalt çalışmalarına ve şehrimize katkıları olur. Ayrıca çöplerini çöp konteynırlarına atsınlar. Konteynırların yanlarına çöplerini bırakmasınlar. Buda bizi çok zorluyor. Ayrıca çöp konteynırlarını başka amaçlarla da kullanmasınlar. Hep birlikte Ağrı için çalışmalıyız. Hep birlikte Ağrı'ya el atmazsak Ağrı'yı köy olmaktan kurtaramayız. Ağrı için birlikte mücadele edelim" İfadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı