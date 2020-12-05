2 evladını kurtarmak için yanan evin içine giren baba ve çocuklarının cansız bedenlerine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2 evladını kurtarmak için yanan evin içine giren baba ve çocuklarının cansız bedenlerine ulaşıldı

05.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:38

Ağrı'daki bir evde gece çıkan yangını fark eden baba, eşi ve 2 çocuğunu dışarı çıkarmayı başardı. Diğer 2 çocuğunun içerde kalması nedeniyle alevlerin arasına dalan baba bir daha dışarı çıkamadı. Olay yerine gelen ekipler, baba ve 2 çocuğunun cansız bedenine ulaştı.

Gece saat 02.35'ta merkez Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki evde meydana gelen olayda, Murat ailesinin yaşadığı 2 katlı evin üst katında elektrikli sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında duman kokusuna uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu alevlerden yaralı olarak kurtardı.

DİĞER ÇOCUKLARI İÇERDE KALDI

Özgür Murat, daha sonra tekrar alevlerin arasına girerek odalarında uyuyan çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak istedi. Alevlerin sardığı evden çıkamayan baba ve 2 çocuğu feci şekilde hayatını kaybetti.

2 çocuğunu kurtarmak için alevlerin arasına dalan baba dışarıya çıkamadı

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILDI

Yangına müdahale ederek söndüren Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri baba ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini çıkardı. Baba Özgür Murat'ın alevlerden yaralı olarak kurtardığı eşi ve 2 çocuğu Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına aldı.

2 çocuğunu kurtarmak için alevlerin arasına dalan baba dışarıya çıkamadı
2 evladını kurtarmak için yanan evin içine giren baba ve çocuklarının cansız bedenlerine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Muhsin Fahrizade
Magazin Alişan Ivana Sert Kenan Işık Diego Armando Maradona
Spor Falcao Sörloth Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Şehit Aralık Survivor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 evladını kurtarmak için yanan evin içine giren baba ve çocuklarının cansız bedenlerine ulaşıldı - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 12:38:25. #1.15#
title