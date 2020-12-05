2 evladını kurtarmak için yanan evin içine giren baba ve çocuklarının cansız bedenlerine ulaşıldı
Ağrı'daki bir evde gece çıkan yangını fark eden baba, eşi ve 2 çocuğunu dışarı çıkarmayı başardı. Diğer 2 çocuğunun içerde kalması nedeniyle alevlerin arasına dalan baba bir daha dışarı çıkamadı. Olay yerine gelen ekipler, baba ve 2 çocuğunun cansız bedenine ulaştı.
Gece saat 02.35'ta merkez Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki evde meydana gelen olayda, Murat ailesinin yaşadığı 2 katlı evin üst katında elektrikli sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında duman kokusuna uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu alevlerden yaralı olarak kurtardı.
DİĞER ÇOCUKLARI İÇERDE KALDI
Özgür Murat, daha sonra tekrar alevlerin arasına girerek odalarında uyuyan çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak istedi. Alevlerin sardığı evden çıkamayan baba ve 2 çocuğu feci şekilde hayatını kaybetti.
CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILDI
Yangına müdahale ederek söndüren Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri baba ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini çıkardı. Baba Özgür Murat'ın alevlerden yaralı olarak kurtardığı eşi ve 2 çocuğu Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı