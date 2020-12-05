2 evladını kurtarmak için yanan evin içine giren baba ve çocuklarının cansız bedenlerine ulaşıldı

Ağrı'daki bir evde gece çıkan yangını fark eden baba, eşi ve 2 çocuğunu dışarı çıkarmayı başardı. Diğer 2 çocuğunun içerde kalması nedeniyle alevlerin arasına dalan baba bir daha dışarı çıkamadı. Olay yerine gelen ekipler, baba ve 2 çocuğunun cansız bedenine ulaştı.