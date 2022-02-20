Ağrı'da çiftçiler yeni tarım sezonundan umutlu

AĞRI (AA) - Ağrı'da çiftçiler, yoğun kar yağışı dolayısıyla gelecek tarım sezonunun verimli geçmesini bekliyor.

Kar yağışı sebebiyle aylardır tamamen beyaz örtüyle kaplı ilde, bu sene önceki yıla göre kar miktarı ve yağışlı gün sayısının fazla olması, su kaynakları ve tarım açısından çiftçilere "umut" oldu.

Havanın ısınmasının ardından kar suları, geçen yıl kuraklıktan olumsuz etkilenen ve su seviyesi düşen Balık Gölü, barajlar ve yer altı suları ile Doğubayazıt'taki sazlıkları besleyecek.

Geçen sene ülke genelinde olduğu gibi kuraklık nedeniyle tarımda verimliliğin düştüğü kentte çiftçiler, bu yılki kar yağışlarının fazla olmasından dolayı en çok ürettikleri ürünler arasında yer alan arpa, buğday, ayçiçeği, şeker pancarı ve diğer ürünlerde verimin artacağını öngörüyor.

"Yağışlar en çok çiftçiyi umutlandırdı"

Ağrı Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu sene daha fazla kar yağdığını, bunun da çiftçileri sevindirdiğini dile getirdi.

Kar sularının tarım arazilerine büyük faydası olacağını belirten Yıldız, "Kuru soğuklarımız da bitti ve mart ayından sonra topraklarımız daha da canlanacak. Geçen sene kuraklık vardı, bunun yanında hem yağış hem de kar miktarı azdı. Bu sene çok kar yağdı. Topraklarımızda büyük bir verim bekliyoruz. Karın bu kadar çok yağması en çok çiftçilerimizi umutlandırdı. Karların erimesiyle Yazıcı Barajı'nda da su seviyesi artacak." diye konuştu.

İl merkezine bağlı Yığıntepe köyünde çiftçilik yapan Kemal Turan da uzun yıllardır çiftçilik yaptığını ve bin dönüme yakın arazisi olduğunu ifade etti.

Karın fazla olmasına en çok çiftçilerin sevindiğini anlatan Turan, şunları söyledi:

"Mart ayında hava soğuk olmazsa ve kar çürümeden erirse çiftçiler çok karlı çıkacak. Bu sene fazla yağan kar, hem çiftçilik hem de hayvancılık yapanları umutlandırdı. Hatta 'daha fazla kar yağsın' diyoruz. Geçen sene çok kurak geçti, bu sene karın fazla yağmasıyla tarım alanlarında yüksek bir verim bekliyoruz. Mart, nisan ve haziran aylarında da yağış fazla olursa çok güzel olacak. Memleket ve bizim için kar berekettir."

Barajların doluluk oranı artacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alperen Kayserili ise bu sene Türkiye ve dünya genelinde kar yağışlarının fazla olduğunu söyledi.

Kar erimelerinin tarımsal üretim açısından çok büyük öneminin olduğunu ifade eden Kayserili, şöyle konuştu:

"Kar erimeleriyle toprağın derin noktalarına kadar rahatlıkla ulaşabilen sular, toprağın beslenmesinde önemli fayda sağlamakta ve toprak içerisinde su kanalları oluşturarak toprağın nefes almasını, toprağın altındaki bitkisel kalıntıların da canlanmasını sağlamaktadır. Özellikle yer altı sularının beslenmesi noktasında kar erimeleri büyük önem arz etmektedir. Yer altı su seviyelerindeki azalmaların özellikle tatlı su ihtiyacımız düşünüldüğünde son derece büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Bu açıdan baktığımızda yer altı su seviyelerinin istenilen seviyelere ulaşabilmesi için kar yağışı oranının fazla olması gerekmekteydi ve bu sene de bunun bir avantajını kullanmaya başladık gibi görünüyor."

Kayserili, özellikle nisan ve mayıs aylarından itibaren kar erimeleriyle akarsuların debisinin yükseleceğini, barajlardaki su seviyesinin artacağını söyledi.

Doğubayazıt ilçesindeki sazlıkların Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinden olduğunu ve buranın da kuraklıktan olumsuz etkilendiğini kaydeden Kayserili, karın erimesiyle bu bölgenin de canlanacağını sözlerine ekledi.