Ağrı'da 2 meslek lisesinde oluşturulan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi
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Ağrı'da 2 meslek lisesinde oluşturulan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi

24.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:44
Ağrı'da 2 meslek lisesinde oluşturulan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında meslek liselerinde oluşturulan kütüphanelerin açılışını gerçekleştirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında meslek liselerinde oluşturulan kütüphanelerin açılışını gerçekleştirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, il merkezinde bulunan Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında her 2 meslek lisesinde oluşturulan kütüphanelerin açılışını öğretmenlerle birlikte gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, kütüphaneleri gezerek okul yöneticilerinden bilgi aldı. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi. Öğretmenlerle bir süre sohbet edip, proje hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "6 meslek lisesinin proje kapsamına alındığını söyledi. Proje kapsamında 5 meslek lisesinin bünyesinde tam donanımlı kütüphane oluşturduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, projeyle meslek liselerinin fabrika gibi çalışılacağını vurguladı. Meslek liselerinin önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, proje kapsamında emeği geçenlere teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'in ziyaretlerinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, şube müdürü Mehmet Özmüş ve Mehmet Sebih Özden eşlik etti. - AĞRI

Ağrı'da 2 meslek lisesinde oluşturulan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi
Ağrı'da 2 meslek lisesinde oluşturulan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi
Ağrı'da 2 meslek lisesinde oluşturulan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi
Ağrı'da 2 meslek lisesinde oluşturulan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi
Ağrı'da 2 meslek lisesinde oluşturulan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi
Ağrı'da 2 meslek lisesinde oluşturulan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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