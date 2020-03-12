Ağrı'da 12 bin 320 Öğrenci Taramadan Geçecek Ağrı'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin 3.etap çalışmaları başladı.

Sporcuların yapılan seçmelerinde hangi spora daha yetenekli olduğu ve hangi sporda daha başarılı olacağı tespit edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" Ağrı'da 3.etabı başladı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile birlikte Ağrı Merkez 2500 kişilik Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin 3.etabını ziyaret etti.

Demir burada yapmış olduğu açıklamada; "Sporun geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak olduğunu belirtti. Sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması hedefleniyor. Bu projeyle okullarda sportif yetenek taraması yapılarak, yetenek taraması sonucunda yetenekli gençlerin spora yönlendirilecektir.

Öğrencilere uygulanan testler; boy-kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi olarak 8 istasyondan oluşuyor.

Ağrı merkez ilkokul 3.sınıf öğrencilerini kapsayan yetenek taraması daha sonra ilçelerde de devam edecek.

Proje sonunda ise 12 bin 320 ilkokul 3.sınıf öğrencisi yetenek taramasına tabi olacak dedi.

Kaynak: Bültenler