Ağrı Belediye Başkanı Sayan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sayan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" karelerini seçen Sayan, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy verdi.

Sayan, fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansının bu çalışmasını uzun yıllardır takip ediyorum. Gerçekten bu çok mükemmel bir hizmet. Bu fotoğrafları albümleştirip bazen kitapçık haline de getiriyorlar. Yaşam, spor ve haber dalında çok güzel fotoğraflar var. Allah muhabirlerin objektif ve deklanşörlerine güç kuvvet versin. Çok başarılı çekimler yapmışlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez