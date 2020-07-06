Agoralı Ferhat, Viyana Sanat Akademisi'nde resim eğitimi alacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Agoralı Ferhat, Viyana Sanat Akademisi'nde resim eğitimi alacak

İzmir'de dar gelirli ailelerinin yaşadığı Agora'da büyüyen Ferhat İlhan (22), üstün yetenekli sanatçıların kabul edildiği Viyana Sanat Akademisi'nde eğitim alma hakkı kazandı.

06.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:15

İzmir'de dar gelirli ailelerinin yaşadığı Agora'da büyüyen Ferhat İlhan (22), üstün yetenekli sanatçıların kabul edildiği Viyana Sanat Akademisi'nde eğitim alma hakkı kazandı.

Ayakkabıcı bir baba ve ev hanımı bir annenin 4 çocuğundan biri olarak 1998 yılında doğan Ferhat İlhan, maddi imkansızlıklara ve zorlu şartlara rağmen hayalini kurduğu hayata adım atmayı başardı.

Evinden çıkıp Kardıçalı Hanı'nda eğitim veren sanatçı Teslime Başak Özkutlu'nun atölyesinin kapısını henüz 13 yaşındayken çalan İlhan, resim yapmayı öğrenmek istediğini anlattı.

İlk başvurusu "yaşı tutmadığı" için kabul edilmeyen İlhan, aynı handa sanatla uğraşan bir başka öğretmeni yanına alarak yeniden Özkutlu'nun atölyesine gitti.

Israrla kendini atölyeye kabul ettiren İlhan, boyalarını, kalemlerini ve diğer malzemelerini alabilmek için kıraathanelerde, restoranlarda çaycılık ve garsonluk yaptı.

İlhan, Özkutlu'nun atölyesindeki eğitimi ile önce Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'i dereceyle tamamladı ardından Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü birincilikle kazandı.

Dünyadan kabul edilen 8 öğrenciden biri oldu

Üniversite eğitimine devam ederken dünyanın en iyi okulları arasında gösterilen Viyana Sanat Akademisi'ne başvuran İlhan, modern sanat tarihinin önemli isimlerinden Daniel Richter'in atölyesine tüm dünyadan kabul edilen 8 yetenekli genç ressam arasında yer aldı.

Öğrencisine ücretsiz dersler veren ve yıllarca destek olan Teslime Başak Özkutlu da maddi açıdan zorluklarla boğuşan Ferhat İlhan'ın Viyana'ya gitmesi için sosyal medya üzerinden sanat ve bilim dünyasının desteğini istedi.

Ferhat İlhan, Egon Schiele gibi sanat tarihi dünyasına damga vuran isimlerin mezun olduğu, Adolf Hitler'in ise 2 kez başvurduğu halde kabul edilmediği ünlü okula gitmek için mücadele veriyor.

Okyanusa açılmak gibi

İlhan, Kardıçalı Hanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren yeteneklerini keşfetmeye çalıştığını, ailesinin de maddi olarak olmasa bile manevi olarak ona büyük destek verdiğini anlattı.

Hayatını şekillendiren kişinin öğretmeni Teslime Başak Özkutlu olduğunu ifade eden İlhan, "Umarım hayatım sanatla devam eder. Daniel Richter gibi bir sanatçının atölyesine kabul edildiğim için çok mutluyum. İyi ki resim yapmaya devam etmişim. Doğru yolda olduğumu düşünüyorum." dedi.

İlhan, kolaj mantığıyla kağıtlar üzerinde çalıştığını ve kendini geliştirmek istediğini, Viyana Sanat Merkezi'nin de onun için "okyanusa açılmak" gibi büyük ve güzel bir hedef olduğunu ifade etti.

"Kıraathanede çay da sattım"

Maddi sorunlarını aşmak için çok çalıştığını, Viyana'ya gidebilirse orada da çalışarak kimseye yük olmadan eğitim almayı istediğini belirten İlhan, şunları söyledi:

"Bu başarıyı elde etmek çok önemli. Ben de yapabileceklerimi görmek istiyorum. Bu hedefim için 15 yaşından itibaren garsonluk, çaycılık yaptım, kıraathanede çay sattım. Marketlerde çalıştığım da oldu. Boyalarımı almakta hala zorlanıyorum. Boya, fırça, kağıt pahalı şeyler.

Viyana'da 3 yıllık eğitimi tamamlayabilirsem annemle babamın yüzünü güldürmek isterim en çok. Onlar da çok seviniyorlar. Aynı zamanda da tedirginler. İnsanların bana yardım ettiği bu süreç empati yeteneğimi çok geliştirdi. Eğer başarabilirsem dar gelirli olan yetenekli çocuklara da destek vermeyi arzu ederim."

Agoralı Ferhat, Viyana Sanat Akademisi'nde resim eğitimi alacak

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Haber
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Haber
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi Haber
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Haber
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren 'beyin yiyen amip' vakası ABD'de görüldü Haber
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası ABD'de görüldü
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor Haber
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Esra Erdoğan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Cenk Eren Cem Yılmaz Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç İrfan Buz Malcolm Thomas Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Twitter Beşiktaş Havai Fişek Trabzonspor
Şu an buradasınız: Agoralı Ferhat, Viyana Sanat Akademisi'nde resim eğitimi alacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 11:28:19. #1.14#
title