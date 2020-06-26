"Ağır tonajlı araçlar milletin malına zarar veriyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Ağır tonajlı araçlar milletin malına zarar veriyor"

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kızılkavraz mevkiinde devam eden yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

26.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:20

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kızılkavraz mevkiinde devam eden yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Merkeze bağlı Çaygören, Dikmencik, Kızılkavraz köyleri ile Hafik'e bağlı Tuzhisar, Küpecik grup yolunda çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünü kaydeden Genel Sekreter Kaya, ağır tonajlı araç sürücülerine uyarılarda bulundu.

"Çalışanların tonaj sınırlarına uymalarını rica ediyoruz"

Ağır tonajlı araçların yollara zarar verdiğine dikkat çeken Genel Sekreter Kaya, "Mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar dilemek üzere burada bulunuyor ve yapılan çalışmayı yerinde görüyoruz. 38 kilometrelik grup yolunun 33 kilometresinde çalışma icra edilecek. Yolda zaman içerisinde yaşanan bozulmalardan dolayı bu çalışmalar yürütülüyor. Ağır tonajlı araçların buradan geçmesi yolun bozulmasına neden oluyor. Tonajlı yük taşıyan araçlar belki bazı şeylerden kazanç sağlıyor olabilirler ama bir gerçek var ki devletin ve milletin malına zarar veriyorlar. Çalışanların tonaj sınırlarına uymalarını rica ediyoruz. Bu hususta kolluk kuvvetleriyle gerekli diyalog içerisindeyiz. Özellikle istirham ediyoruz, bir yerden kazanırken milletin malına da zarar verilmesin" dedi.

Vatandaşların araçlarını kullanırken uyması gereken kuralları da hatırlatan Genel Sekreter Kaya, "Arabalarımız çok kaliteli, yeni ve nitelikli olabilir ancak bu yolda maksimum hız sınırları bellidir. Çocuklarımız için, kendi canımız için ve sevdiklerimiz için lütfen trafik levhalarına ve hız sınırlarına riayet edelim" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti Haber
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı
İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Adnan Menderes Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Deprem
Şu an buradasınız: "Ağır tonajlı araçlar milletin malına zarar veriyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 17:20:54. #1.15#
title