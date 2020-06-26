"Ağır tonajlı araçlar milletin malına zarar veriyor" Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kızılkavraz mevkiinde devam eden yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kızılkavraz mevkiinde devam eden yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Merkeze bağlı Çaygören, Dikmencik, Kızılkavraz köyleri ile Hafik'e bağlı Tuzhisar, Küpecik grup yolunda çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünü kaydeden Genel Sekreter Kaya, ağır tonajlı araç sürücülerine uyarılarda bulundu.

"Çalışanların tonaj sınırlarına uymalarını rica ediyoruz"

Ağır tonajlı araçların yollara zarar verdiğine dikkat çeken Genel Sekreter Kaya, "Mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar dilemek üzere burada bulunuyor ve yapılan çalışmayı yerinde görüyoruz. 38 kilometrelik grup yolunun 33 kilometresinde çalışma icra edilecek. Yolda zaman içerisinde yaşanan bozulmalardan dolayı bu çalışmalar yürütülüyor. Ağır tonajlı araçların buradan geçmesi yolun bozulmasına neden oluyor. Tonajlı yük taşıyan araçlar belki bazı şeylerden kazanç sağlıyor olabilirler ama bir gerçek var ki devletin ve milletin malına zarar veriyorlar. Çalışanların tonaj sınırlarına uymalarını rica ediyoruz. Bu hususta kolluk kuvvetleriyle gerekli diyalog içerisindeyiz. Özellikle istirham ediyoruz, bir yerden kazanırken milletin malına da zarar verilmesin" dedi.

Vatandaşların araçlarını kullanırken uyması gereken kuralları da hatırlatan Genel Sekreter Kaya, "Arabalarımız çok kaliteli, yeni ve nitelikli olabilir ancak bu yolda maksimum hız sınırları bellidir. Çocuklarımız için, kendi canımız için ve sevdiklerimiz için lütfen trafik levhalarına ve hız sınırlarına riayet edelim" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA