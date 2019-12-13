Ağaç İşleme Makineleri Sektörü İstanbul' da Buluşuyor

13.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:09

2018 yılında 283 milyon dolarlık ağaç işleme makineleri üretimi gerçekleşen ülkemiz, 103 milyon dolarlık ihracatıyla dünyada 13. Sırada bulunuyor. Bu kapsamda TAMDER (Tüm Ağaç İşleme Makinecileri Derneği) ve Demos Fuarcılık iş birliğiyle Türkiye pazarındaki teknolojik gelişme düzeyini tüm dünyaya duyurmak üzere önemli bir etkinlik düzenlenecek. 09- 12 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek Mobilya Üretiminde İnovasyon ve Akıllı Üretim Sistemleri Zirvesi WOODMACH 2020, yurtiçinden ve özellikle Avrupa, Balkanlar ve Körfez ülkelerinden çok sayıda iş insanının katılımıyla binlerce kişiyi ağırlamayı hedefliyor.

Dünya da teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte makine sektöründeki değişim ürünlere de yansıyor. Günümüzde makine yatırımı yapan endüstriyel üreticiler, makine çıktılarının verimliliğini en üst seviyede sabit tutmak ve fabrika dışındayken de mobil cihazlardan takip etmek istiyor. Her yıl artan pazar payı ile önemli ülkelerin başında gelen Türkiye'de sektör son iki senedir ihracat fazlası vererek ekonomiye önemli katkılar sunuyor. Böylelikle ülkemiz, dünyanın birçok yerinde makineleri satılan ihracatçı bir konuma gelmeyi başardı.

İnsanlık tarihinden itibaren ağaç malzeme birçok alanda kullanılarak günümüzde teknolojinin hammaddesi haline gelmiş bulunuyorMobilya Üretiminde İnovasyon ve Akıllı Üretim Sistemleri Zirvesi WoodMach 2020, Türkiye'de teknolojinin gelişmesiyle beraber ağaç ve mobilya işleme makineleri sektörünün geldiği son noktaya dikkat çekiyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nın desteğiyle 9- 12 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan zirve sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer alıyor.

Üst düzey devlet yöneticileri, sivil toplum örgütleri başkanları ve akademisyenleri bir araya getiren etkinlik, Türkiye ve dünya pazarında faaliyet gösteren firmaların en yeni teknolojik atılımlarını, endüstri 4.0 uyumluluğunu inovatif makineleri ile ülkemizin mobilya ve ağaç işleme makinelerindeki gelişmişlik düzeyini uluslararası alanda sergileyecek. Zirve, ''fark yaratan'' ürünler ile sektörün nabzını tutma fırsatı sunarken, hem ziyaretçiler hem de katılımcıların sektörel anlamdaki beklentilerini karşılayarak yeni iş fırsatı olanaklarını sunmayı hedefliyor.

Ağaç işleme makineleri sektörünün önemini vurgulayan TAMDER Fuar ve Zirve Komitesi Başkanı Ümit Karabudak, '' Uzun yıllardır ülkemizde yüzde yüz yerli sermaye ile yerli üretim ağaç işleme makineleri kategorinde yeni nesil inovatif akıllı makineler üretiyoruz. Bu yolda amacımız Türk teknolojisini ve inovasyonunu tüm Dünya'ya göstermek. Özellikle Balkanlar, Avrupa ve Amerikalı Mobilya üreticileri ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde ülkemizde üretilen ağaç işleme makinelerinin fark yaratan kimliği ile ilgileniyorlar. Bu zirve ile sektörümüzün teknolojik olarak inovatif ürünleriyle nerelere geldiğini görürken aynı zamanda geçmişini ve geleceğini uluslararası platformda göstermiş olacak '' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler