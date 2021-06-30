Ağabeyiyle ilişkisi olan eşini vuran sanığa indirimle 2 yıl 3 ay hapis
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Ağabeyiyle ilişkisi olan eşini vuran sanığa indirimle 2 yıl 3 ay hapis

Ağabeyiyle ilişkisi olan eşini vuran sanığa indirimle 2 yıl 3 ay hapis
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

İZMİT'te, ağabeyiyle ilişkisi olan eşi G.K.'yi cezaevinden izinli çıkınca pompalı tüfekle vurarak, yaralayan Sami Kumaş, 'haksız tahrik indirimi' ile 2 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

İZMİT'te, ağabeyiyle ilişkisi olan eşi G.K.'yi cezaevinden izinli çıkınca pompalı tüfekle vurarak, yaralayan Sami Kumaş, 'haksız tahrik indirimi' ile 2 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Kumaş, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.

Olay, 24 Aralık 2018'de, Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'taki spor salonunun bahçesinde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan Sami Kumaş, kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşi G.K.'yi pompalı tüfekle dizinden vurarak yaraladı. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan Kumaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili görülen önceki duruşmalarda Sami Kumaş'ın ağabeyi K.K., kardeşinin eşiyle duygusal ilişki yaşadığını itiraf etti.

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Sami Kumaş, SEGBİS ile katılırken, avukatlar da salonda hazır bulundu. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Sami Kumaş, "Benim bakmakla yükümlü olduğum oğlum ve felçli annem var. Onların bana ihtiyacı var. Bir anlık sinirle yaptığım bir şeydi. Bir daha böyle bir şey yapmam mümkün değil. Pişmanım" dedi.HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDIKararını açıklayan mahkeme heyeti, Sami Kumaş'a haksız tahrik altında 'kasten yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle ceza verilmesine hükmetti. Sanığa 'kasten yaralama' suçu nedeniyle verilen 3 yıl hapis cezası, haksız tahrik indirimi ile 2 yıl 3 aya düşürüldü. Olay tarihinden bugüne kadar tutuklu kaldığı süre ile cezanın infazının tamamlandığını belirleyen mahkeme heyeti, Sami Kumaş'ın tahliye edilmesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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Ağabeyiyle ilişkisi olan eşini vuran sanığa indirimle 2 yıl 3 ay hapis - Haberler
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