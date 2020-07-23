Ağabeyi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı
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Ağabeyi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Ağabeyi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı Ağabeyi tarafından bıçaklanan şahıs yaralı halde 100 metre kaçıp sokak ortasında yere yığıldı Adana'da ağabeyi tarafından defalarca bıçaklanan Ferman A. ağır yaralandı.

23.07.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:08

Ağabeyi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Ağabeyi tarafından bıçaklanan şahıs yaralı halde 100 metre kaçıp sokak ortasında yere yığıldı

ADANA - Adana'da ağabeyi tarafından defalarca bıçaklanan Ferman A. ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferman A(32). ile ağabeyi Hanifi A. Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi 33007 sokak içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ağabey Hanifi A., kardeşi Ferman A.'yı göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı.

Defalarca bıçaklanan şahıs 100 metre kaçtıktan sonra yere yığıldı

Ağabey tarafından bıçaklanan Ferman A., canını kurtarma korkusuyla bulunduğu yerin ara sokaklarında yaklaşık 100 metre kaçabildi. Ferman A. 100 metrenin sonunda Seyhan ilçesine bağlı İnönü Caddesi üzerinde yere yığıldı. Devriye atan polis ekipleri yaralı Ferman A.'nın yığıldığını görmesi üzerine olay yerine ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ferman A'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ferman A'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde olayda kullanılan bıçağı atıl vaziyette sokak içerisinde bulundu. Bıçak üzerinde detaylı parmak izi çalışması yapılmak üzere emniyet götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren ağabey Hanifi A'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Ağabeyi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Kaynak: İHA

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