Afyonlular sokağa çıkma yasağını apart kaplıcalarda geçirecek
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Afyonlular sokağa çıkma yasağını apart kaplıcalarda geçirecek

Afyonlular sokağa çıkma yasağını apart kaplıcalarda geçirecek Özel odalı kaplıcalar Afyonlulara kapılarını açtı Afyonkarahisar'da bazı vatandaşlar, Covid-19 önlemleri kasamında bayram süresince 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağını termal havuzlu apart kaplıcalarda geçirmeyi planlıyor.

22.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:23

Afyonlular sokağa çıkma yasağını apart kaplıcalarda geçirecek

Özel odalı kaplıcalar Afyonlulara kapılarını açtı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bazı vatandaşlar, Covid-19 önlemleri kasamında bayram süresince 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağını termal havuzlu apart kaplıcalarda geçirmeyi planlıyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde bulunan termal apart daireler, umumi kaplıca havuz işletmelerinin kapalı olması sebebi ile bayram öncesi Afyonluların ilgi odağı oldu. Afyonkarahisar'da ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında bayram süresince evlerinde kalacak olan vatandaşlardan bazıları bu süreyi butik hizmet veren termal villalarda geçirmek için günler öncesinden yerlerini ayırttı.

"Afyonlular 'evde kal' çağrısını 'termalde kal'a çevirdi"

Gazlıgöl Havzası Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mustafa Başaran, Afyonluların sokağa çıkma yasağı için Gazlıgöl'de bulunan özel kaplıcalara rezervasyon yaptırdıklarını belirtti. Başaran, "Biz de özel odalarımızı özenle temizleyerek dezenfekte ettik ve hijyenik bir şekilde kullanıma hazır hale getirdik. Bayram süresince Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle mevcutta yakın çevre illerden gelecek olan rezervasyonların birçoğu iptal oldu. Ancak Afyonkarahisar ilimiz büyükşehir olmadığı için daha ilk kez sokağa çıkma yasağı ile tanışacak. Bayramda büyüklerin veya küçüklerin ziyaretleri iptal olduğundan dolayı birçok Afyonlu hemşehrimiz bayram tatilini evde geçirmektense apart kaplıcalarına gelmeyi tercih ediyorlar. Son 1-2 günde Afyonluların talebi var. Afyonlular 'evde kal' çağrısını 'kaplıcada kal' şekline dönüştürdüler. Umumi havuz ve SPA kaplıcaların Korona virüsü önlemleri kapsamında kapatılmasıyla apart işletmelere ilgiyi arttırdı" diye konuştu.

"İl dışından misafirlerimiz arayarak termalleri özlediklerini söylüyorlar"

Başaran, "Türkiye genelinde ulaşım yasağı olduğundan dolayı evde kalma süresince özellikle 65 yaş üstü misafirlerimiz gelemiyorlar ama telefon açarak 'biz kaplıcaya gelmeyi özledik' diyorlar. Evde kalma süresince 65 yaş üstü misafirlerin eklem ağrıları, kas ağrıları fazla. Dolaşım yapamadıklarından dolayı vücut ağırlığında bir artış oldu. Ağrılar artınca da insanların aklına hep kaplıcalar gelir ve o yönden telefonlar geliyor 'ilk fırsatta kaplıcalara gelmek istiyoruz her yerimiz ağrıyor' diye telefon açıp hal hatır soruyorlar. Dört gözle bu sürecin bitmesini bekliyoruz. Umarım ülkemiz ve şehrimiz en az hasarla süreci atlatır" dedi.

Afyonlular sokağa çıkma yasağını apart kaplıcalarda geçirecek

Kaynak: İHA

Manşet

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