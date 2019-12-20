Afyonkarahisarlı baba, kas hastası oğluna uzanacak şifa elini bekliyor

20.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:33

Afyonkarahisar'da yaşayan 4 çocuk babası İsmail Bostan, duchenne musküler distrofi (DMD) hastası oğluna uzacak şifa elini bekliyor.

İsmail Bostan, iki yıl önce rahatsızlanan 8 yaşındaki oğlu Ahmet Oruç Bostan'ı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine götürdü. Burada Ahmet'e DMD kas hastalığı teşhisi konuldu.

Oğlunun tedavisi için Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteğini alan Bostan, Ahmet'i Ankara, İzmir, Antalya, Isparta ve Konya'daki çeşitli hastanelere götürdü.

İsmail Bostan, bir süre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde fizik tedavi de gören oğluna uzanacak şifa elini bekliyor.

İscehisar'da bir mermer fabrikasında çalışan baba İsmail Bostan, gazetecilere açıklamasında, oğlu için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Yetkililerden yardım talebinde bulunan Bostan, şunları kaydetti:

"DMD Kas Hastaları Derneği bizimle iletişime geçti. Tedavi için Hindistan'daki hastaneyi önerdi. Araştırmalarımızda bu hastaneye Türkiye'den 35-36 hastanın gittiğini öğrendik. Hatta gidenlerden bazılarıyla iletişime geçerek telefonla görüştüm. 'Faydası oldu.' diyen de var ancak yürüyen hastalara yüzde 80 faydası oluyormuş. Ama 'Kesin iyi olur.' diye bir şey yok. Burası şimdi bizim için umut oldu."

Kaynak: AA