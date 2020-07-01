Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten Sandıklı'ya ziyaret Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesini ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesini ziyaret etti.

Vali Çiçek, Hükümet konağı önünde ilçe kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Dünya F Klavye Şampiyonu, ilçenin de gururu Nisan Maya Tunçoğlu burada Vali Çiçek'e çiçek takdim etti. Daha sonra Vali Çiçek, kendisini karşılayan kurum müdürleri ile birlikte Kaymakamlıkta birtakım istişarelerde bulundu.

İlçe Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda kaymakam Tortop, Vali Çiçek'e ilçe hakkında ve devam eden yatırımlar hakkında bir sunum yaptı.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Sandıklı'nın Türkiye'de herkesin bildiği bir ilçe olduğunu belirterek,"İlçemiz aldığı yatırımlarla son dönemlerde çağ atlamış bir nokta. Yapılan çalışmalar çok güzel. Termal Suyun kullanımı noktasında yapılan çalışmaları gördüm. Bu ilçede 'hiçbir şey boşa gitmeyecek' şekilde planlamalar yapılmış.Yöresel mimariye, gençlere önem verilmiş. İnşallah, Sandıklı bundan sonrada ivmesine devam edecek ve vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Vali Çiçek, ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA