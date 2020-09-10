Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
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Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten karantinaya uymayanlara ilginç uyarı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karantinaya uymayanları ilginç bir şekilde uyardı.

Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
10.09.2020 01:08 | Son Güncelleme: 10.09.2020 01:12

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karantinaya uymayanları ilginç bir şekilde uyardı.

Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Korona Virüs tedbirleri kapsamında evlerinde karantinaya uymayanları uyararak, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız.

Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." diye belirtti.

Vali Çiçek'in açıklaması sosyal medyada kısa sürede büyük destek toplayarak binlerce beğeni ve paylaşım aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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