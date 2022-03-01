Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Bolvadin'de incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Bolvadin Kadın Kültür Evi ile Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Çiçek, Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve Belediye Başkanı Fatih Kayacan ile ilçede yapımı tamamlanan Kadın Kültür Evi'ni inceledi.

Burada kadınların ebru, takı tasarım, sabun üretimiyle dikiş atölyelerini gezen Çiçek, gazetecilere, Bolvadin'in Afyonkarahisar'ın kalbi ve canı olduğunu söyledi.

Bolvadin'deki kadın kültür evinin en iyisi olması gerektiğine dikkat çeken Çiçek, "Bolvadinli kadınların birlikte sohbet edebilecekleri, akademik dersler alabilecekleri, içerisinde psikiyatristlerin görev alabileceği, bir yer hayal etmiştim. Kuran Kurslarının verileceği, dini sohbetlerin yapılacağı ve sosyalleşme olanaklarına sahip bir yer hayal etmiştim." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Taner Bolat da ilçede yapımı tamamlanan kadın kültür evi için herkesin Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ettiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Fatih Kayacan da binayı yapmaktan ve kadın kültür evi olarak hizmet vermesine aracı olmaktan duyduğu memnuniyet dile getirdi.

Kadın Kültür Evleri Koordinatörü Gülsün Ateş Doğan ise atölyelerde yapılan ürünlerin kalitesine dikkati çekerek Bolvadinli kadınların kültür evinde yüzme, fitnes, zumba ve uzak doğu spor etkinlikleri yapabileceğini anlattı.

Vali Çiçek, daha sonra OSB'deki tesisleri gezdi.