Afyonkarahisar İtiraz Sonrası Oylar Eşit Çıkan 3 Muhtar Kurayla Belirlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucu oyları eşit çıkan 2 köy ve bir mahallenin muhtar adayları kurayla belirlendi. Sandıklı'ya bağlı Çiğiltepe ve Çukurca köyleriyle Zafer Mahallesi'nde yapılan seçim sonuçlarına adaylar itirazda bulundu. İtiraz sonrası İlçe Seçim Kurulu Çiğiltepe köyü muhtar adayları Akif Türker ile İbrahim Özpınar, Çukurca köyü muhtar adayları Adem Yayla ve Necati Başpınar ile Zafer Mahallesi muhtar adayları Orhan Arslan ile Gazanfer Altıntaş'ın aynı sayıda oy aldığını belirledi. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu hakimi tarafından muhtarlar arasında kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekiminde Çiğiltepe muhtarı İbrahim Özpınar, Çukurca muhtarı Adem Yayla ve Zafer Mahallesi muhtarı da Orhan Arslan oldu. Kurayla seçilen muhtarlar mutluluk yaşarken, kuradan çıkamayanlar ise üzüldü.

İbrahim Özpınar'ın avukatı Yusuf Onur Seçmen, Seçim sonrası İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ettik, kabul edildi. Yeniden yapılan sayımda oyların eşit olduğu anlaşıldı. Eşit oylarda seçim kanunu gereğince bir kura çekimi yapıldı. Kuradan da muhtarımız çıktı dedi.

Zafer Mahallesi muhtarı seçilen Orhan Arslan da Zafer Mahallesi muhtar adayıydı. Berabere kalmışız. Kuraya girdiğimizde de Mevla'm bize nasip etti. 211 oy benimdi. 212 onun oyu vardı. Fakat onun oyun 1'i sarı kağıda yazılmış, takılmıştı. O geçersiz olduğu için kuraya tabii tutuk. Kura da şansımıza bize çıktı diye konuştu.

Kaynak: DHA