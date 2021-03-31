Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Borhanettin Çoban'ın testi pozitif çıktı
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Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Borhanettin Çoban'ın testi pozitif çıktı

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Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Borhanettin Çoban'ın testi pozitif çıktı

Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban'ın Korona Virüs (Covit-19) testi pozitif çıktı.

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Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban'ın Korona Virüs (Covit-19) testi pozitif çıktı.

İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, bugün bir takım rahatsızlığı nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde eşiyle birlikte sürüntü testi yaptırdı. Başkan Çoban'ın Korona Virüs testi pozitif çıktı. Çoban'ın şuanda evinde karantinada olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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