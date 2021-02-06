Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

06.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:48
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Çay Kaymakamı Mehmet Durgut ile Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, kentteki bir iş yerinin açılışına katıldı.

Çay Kaymakamı Mehmet Durgut ile Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, kentteki bir iş yerinin açılışına katıldı.

Durgut ile Atlı, Eskişehir kara yolu üzerindeki iş yerinin kurdelesini birlikte keserek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Açılışa, Karacaören Belediye Başkanı Muhterem Algül, Çay Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ceylan Güler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih kaygısız, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

İscehisar'da kadın girişimcilerden Kaymakam Kapar'a ziyaret

İscehisar Üreten Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Gülsefa Azgın, İlçe Kaymakamı Uğur Kapar'ı ziyaret etti.

Kaymakamlık makamındaki ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kapar, "Kadınlarımızın iş gücü, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Onların hayatın her alanında aktif bireyler olarak yer almasını sağlayacak projeleri, çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Azgın, ilçe kaymakamı Kapar'a kooperatif hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper

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