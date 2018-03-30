Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Basın Yayın ve Enformasyon Afyonkarahisar İl Müdürü Münire Burcu, Dinarlı emekli kimya mühendisi Mustafa Koca'yı ziyaret etti.



Burcu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) hazırladığı Türkiye 2017 Almanak albümünde haber ve görselleriyle yer alan ve Guinnes Rekorlar Kitabı'na da giren Koca'yı tebrik ederek başarı diledi.

Koca da Dinar'da kurduğu laboratuvarı hakkında Burcu'ya bilgiler vererek, simbiyotik ve probiyotik ürünlerle yaptığı çalışmaların özellikle kronik ve bağırsak hastalıklara olumlu etkilerinin olduğunu anlattı.



Ziyaret sonunda Burcu, Koca'ya BYEGM'in Türkiye 2017 Almanağını takdim etti.



Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına ziyaret

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, Çobanlar ve Tatarlı beldesindeki esnaf odalarını ziyaret etti.



Konak, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Esnaf odalarımızla birlikte olmaktan, onların dert ve dileklerini dinlemekten mutluyuz. Dün de sorunları çözdük, bugün de sorunları çözmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Ziyaretlere ESOB Başkan Vekili Atilla Kocabaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tan da eşlik etti.