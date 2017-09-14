Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar'da MHP Genel Merkezi tarafından daha önce görevden alınan eski MHP Merkez İlçe Başkanı Alper Yağcı ve bir grup MHP üyesi, yaptıkları açıklamayla istifa ettiklerini açıkladı.



Kent merkezinde bir düğün salonunda basın toplantısı düzenleyen Yağcı, burada yaptığı açıklamada, MHP'de demokratik haklarını kullanarak kongre yapılması için uğraştıklarını ama gerçekleşmediğini belirterek, kendilerine Milliyetçi Hareket Partisi'nde düşüncelerini gerçekleştirme imkanı tanınmadığını iddia etti.



Yağcı, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu siyasal, toplumsal ve ekonomik sıkıntıların milletin temel sorunlarını oluşturduğunu savunarak, şunları kaydetti:



"Türk siyasi hayatının tek kutupluluktan kurtulması ve normalleşmesi için yeni parti çok önemli katkı sağlayacaktır. Yeni partimiz inanıyoruz ki milletimizin bütün beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya sahip olacaktır. Tüm bu sebeplerden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapan Türk İslam davasına ömrünü adamış insanlar olarak yüreğimiz buruk ama doğru olduğuna inancımız tam olarak sayın Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan yeni partiye katılmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyoruz."



Yağcı, MHP'den istifa edenlerin 300 kişi olduğunu sözlerine ekledi.



Altınokta Körler Derneği kongreye gidiyor



Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Ahmet Atacan, 9. Olağan Kongrede mevcut yönetimin birlik ve beraberlik içerisinde Hakan Erdoğan başkanlığında seçime gittiklerini bildirdi.



Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Atacan ve yönetim kurulu üyeleri, 9. Olağan Kongre öncesinde basın açıklamasında bulundu.



Atacan, 9. Olağan kongrede başkanlığa aday olmayacağını fakat yönetimde görev almaya devam edeceğini söyledi.



Gazetecilere açıklama yapan Atacan, dernek başkanlığı görevinde 2014 yılından bugüne kadar en iyi şekilde üyelerine hizmet etmeye çalıştıklarını dile getirdi.



Atacan, "9. Olağan Kongremiz çoğunluk sağlandığı takdirde 30 Eylül'de, çoğunluk sağlamadığında 7 Ekim'de yapılacak. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber görev yaptığımız 3 yıllık zaman zarfında pek çok güzel işlere imza attığımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Afyonkarahisar'daki kamu kurumlarıyla çok güzel diyaloglar kurduklarını belirten Atacan, şöyle konuştu:



"Valiliğimiz ve Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere Altınokta Körler Derneğimize desteklerini esirgemeyen diğer kuruluşlarımıza da teşekkürü borç biliyorum. Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkeziyle beraber düzenlediğimiz yaklaşık 20 civarında kursla görme engelli üyelere ışık olmaya çalıştık. Ramazan aylarında Afyonkarahisar'ın çeşitli ilçelerindeki üyeleriyle iftar sofralarında bir araya geldik."