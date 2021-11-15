Afyonkarahisar'da yetiştirilen bal kabağında 50 bin ton rekolte bekleniyor

ANTALYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Nuribey beldesinde yetiştirilen bal kabakları İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Beldede yaklaşık 3 bin dekarlık alanda patatesin yanında "ara ziraat" olarak yetiştirilen bal kabağının hasadı devam ediyor.

Nuribey Belediye Başkanı Abdullah Çakmak, AA muhabirine, beldede üretimi yapılan bal kabağının arazide patatesle birlikte yetiştirildiğini söyledi.

Son yıllarda Türkiye'de Nuribey'in bal kabaklarının ün saldığını dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

"Bugünlerde beldemizde hasadı yapılan bal kabaklarının tüccarlarca alımı yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ülkemizdeki bütün büyükşehirlere götürülüyor. Allah'a çok şükür bu yıl bal kabağımız çok verimli. Halkımız ve üreticilerimiz de bal kabağı üretiminden çok memnun. Geçen yıl kilogramını 70-80 kuruşa verdiğimiz bal kabaklarının bu sene 1,5 ila 2 lira arasında satışını yapıyoruz. Bu bolluk ve bereket ile fiyatlar çiftçimizi mutlu ediyor."

"Nuribey'in bal kabaklarından lezzetli tatlılar yapılır"

Çakmak, üreticiden bal kabağı alımı yapan tüccarların Nuribey'den büyükşehirlere günlük 20-30 tır ürün gönderdiğini anlattı.

Bu yıl beldeden bal kabağında yaklaşık 50 bin ton rekolte beklendiğini aktaran Çakmak, "Beldemizde bal kabağı ekiliş alanı ile verim de sürekli artıyor. Ürünlerimizin kalitesi çok iyi olduğu kadar fiyatları da mükemmel. Nuribey'in bal kabaklarından lezzetli tatlılar yapılır. Özellikle de az şeker kullanımıyla çok tat verir. Bu da bizim toprağımızın verimi ve kalitesinden kaynaklanıyor. Bölgemizdeki farklı yerlerde bu bal kabağı, bizdeki gibi lezzette yetişmiyor." diye konuştu.

-"Geçen yıla göre fiyatlar ikiye katlandı"

Bal kabağı üreticisi Emrullah Ateş de Afyonkarahisar'ın Türkiye'de kaymak, sucuk, lokum ve patatesinden sonra bal kabağıyla adından söz ettirmeye başladığını vurguladı.

Nuribey'de 15 ila 40 kilogram arasında bal kabakları yetiştirildiğine dikkati çeken Ateş, şöyle devam etti:

"Ürünlerimiz çok kaliteli, iri ve lezzetli olduğu için Türkiye'deki bütün tüketicilere öneriyoruz. Ülkenin her yerine bal kabaklarımız gidiyor. İlgi de her geçen yıl artıyor. Bu yıl ürünlerin fiyatları da çok güzel. Hatta geçen yıla göre fiyatlar ikiye katlandı. Bal kabağımızdan güzel ve lezzetli tatlılar yapılıyor. Ayrıca, pidesi, çorbası ve kekinin de yapıldığını biliyoruz."

Üretici Kadir Yuran da rekolte ve kazancından dolayı her yıl arazilerinde bal kabağı ekimini artırdığını belirterek tüccarlara ürün yetiştirmekte zorlandıklarını ifade etti.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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