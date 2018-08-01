Afyonkarahisar'da Sağanak, Hayatı Olumsuz Etkiledi (2)

KAYMAKAM: CAN KAYBI OLMADI

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve Türk Kızılayı ekipleri, sağanak yağışın sele neden olduğu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çalışma yaptı. Bölgedeki kuvvetli yağış nedeniyle çok sayıda ekili, dikili arazinin zarar gördüğü ve çok sayıda evi de su bastığı belirtildi. İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, yaşanan sel sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik ve vatandaşlar tarafından karşılanan Taş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taş, belde ve köylerde altyapı konusunda ciddi sorunların yaşandığını söyledi. Herhangi bir can kaybının olmadığını vurgulayan Taş, telef olan bazı hayvanlar olduğunu belirtti.

'VATANDAŞLARIMIZIN ZARARLARI KARŞILANACAK'

Sağanak nedeniyle Ayazini Barajı'nın taştığı bilgisini veren Kaymakam Taş, şöyle dedi:

"Barajda herhangi bir patlama söz konusu değil. Baraj dolunca tahliye kanalları otomatik olarak açılmış. Yağışlar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Çok sayıda telef olan hayvan var. Şu anda ekiplerimiz hasar tespit çalışması yapıyor. İnşallah vatandaşlarımızın zararları karşılanacak. Şu anda bölge kontrol altına alındı."

Sel nedeniyle trafiğe kapalı olan Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun da çift taraflı olarak açıldığını vurgulayan Taş, İhsaniye halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.