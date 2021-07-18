Otomobiller çarpıştı; ağır yaralı için kara yoluna ambulans helikopter indi

Dünyanın gözü Erdoğan'ın Kıbrıs gezisinde! İşte vereceği müjde ile ilgili 5 senaryo

Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, ilişkiye girmek için yaptıkları mide bulandırdı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı. Sağlık durumu kritik olan yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Çay- Konya kara yolunun Dinar'a bağlı Çiçektepe köyü yakınlarında, saat 10.00 sıralarında, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden birinin şarampole savrulduğu kazada, araçlarda bulunan 8 kişi, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan yaralı için ambulans helikopter istendi. Trafik, jandarma ekiplerince durdurulurken, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter kara yoluna indi. Sedyeye alınan yaralı, ambulans helikopterle tedavisi için hastaneye ulaştırıldı. Diğer yaralılar da çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.

- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin Baytar