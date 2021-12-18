Afyonkarahisar'da "Lider Genç Kitap Kahve" projesi devam ediyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, "Lider Genç Kitap Kahve" projesi kapsamında 81 ilden gelen 81 gençle söyleşi yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen Afyonkarahisar Girişimci Genç Liderler Derneği ev sahipliğindeki termal bir otelde düzenlenen proje kapsamında eğitim programı sürdü.

81 ilden gelen 81 genç, programlarının 4'üncü gününde Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek "Kamu Yönetiminde Gençlerin Yeri", Belediye Başkanı Mehmet Zeybek "Yerel Yönetimlerde Gençliğin Önemi ve Yapılan Çalışmalar", AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise "Üniversitelerde Gençlik Çalışmalarının Önemi" hakkında söyleşi yaptı.

Program öncesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Çiçek'in telefonu aracıyla gençlere hitap etti.

Çiçek, program sonrası yaptığı açıklamada, 81 ilden 81 gencin Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği bir projeyle Afyonkarahisar'da bulunduğunu söyledi.

Programın Afyonkarahisar Girişimci Genç Liderler Derneği tarafından organize edildiğini dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her şehrinden gençlerle bir arada olmak, onlarla sohbet etmek ve münazaralar da bulunmak bizleri çok mutlu etti. Hem de inanılmaz bir manifesto hazırlamışlardı. Bizde burada gençlerin fikirlerinden çok yararlandık. Bizde onlara kendi fikirlerimizi söyleme imkanı bulduk. Zafer'İn şehrinde çok güzel bir söyleşi yaptık. Biz, proje kapsamında Afyonkarahisar'da gelen 81 gencimizle görüşmeye devam edeceğiz. Onları fahri Afyonkarahisarlı olarak kabul ediyoruz. Şehrimizin gönül elçileri olarak görüyoruz."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 81 ilden gelen 81 gence Afyonkarahisar'ı tanıttıklarını belirterek, her zaman gençlerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Proje, yarın kapanış programı ve Frig Vadisi gezisiyle sona erecek.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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