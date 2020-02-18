Afyonkarahisar'da kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu

18.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:34

Afyonkarahisar'da 6 gün önce kaybolan Dursiye Sağlam'ın cesedinin yanmış halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar-Çobanlar kara yolunun Sülümenli beldesi mevkisinde yanmış bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı aldı. Ekipler, Çobanlar yolu geliş istikametinin kenarında bir çukurun içerisinde yarı yanmış haldeki kadın cesedini buldu.

Cesedin, 6 gün önce Afyonkarahisar'da kayıp olduğu bildirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan Dursiye Sağlam (44) olduğu tespit edildi.

Savcılık incelemesinin ardından Sağlam'ın cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, polis ekiplerinin, cinayetle ilgili Ahmet C'yi gözaltına aldığı ve zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "Tasarlayarak ve canice hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Osmangazi Mahallesi'nde bir otelde çalışan Dursiye Sağlam, 11 Şubat'ta gece iş yerinden ayrılmış, Kanlıca Mahallesi'ndeki evine gitmeyince ailesi ertesi gün durumu polise bildirmişti.

Kaynak: AA