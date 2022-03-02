Afyonkarahisar'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Haberler

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Afyonkarahisar'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

AA, Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz."

AA / Canan Tükelay - Güncel

Gökmen Çiçek, Karahisar, Twitter, kar, Güncel, Haberler

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