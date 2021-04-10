Afyonkarahisar'da kaçak balık avcılığıyla mücadele sürüyor

Afyonkarahisar'da 2021 yılının ilk 3 ayında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapılan denetimlerde 7 bin metre kaçak balık ağına el konularak imha edildi.

Afyonkarahisar'da 2021 yılının ilk 3 ayında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapılan denetimlerde 7 bin metre kaçak balık ağına el konularak imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Çay, Sultandağı ve Bolvadin İlçe Müdürlüklerinde görevli su ürünleri denetim ekipleri tarafından kaçak balık avcılığının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin hızla devam ettiğini vurguladı. Acar, "2020 yılında Göl ve Göletlerde yapılan 436 kontrol ve denetimde; 902 pinter, 498 adet (49 bin 800 m) ağa el konuldu. Yasak dönemde yer ve zaman yasaklarına aykırılıktan 33 adet idari para cezası kararı uygulanmıştır.

2021 yılının ilk 3 ayında ise yaklaşık 7 bin metre kaçak balık ağına el konularak imha edilmiştir. Unutulmamalıdır ki av yasaklarına uyulması sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için büyük önem arz etmektedir. Balıkların üreme dönemine girdiği bu dönemde av yasaklarına uyalım ve gelecek nesillere de sağlıklı ekosistem bırakalım" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı