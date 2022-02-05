Afyonkarahisar'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İscehisar'da sömestr tatilinde "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında camilerde namaz kılan çocuklar ödüllendirildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Buroğlu, Ulu Cami'deki ödül töreninde, "Yarıyıl tatili ile camiye devam eden çocuklarımızın bu sıcak atmosferle her zaman cami ve cemaatle kaynaşmaları ve kopmadan devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Emeği geçen hocalarımıza, anne ve babalarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Proje kapsamında ilçedeki 240 çocuğa hediye verildi.

Çayırbağ'da namaz kılan çocuklara hediye verildi

Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde de camilerde namaz kılan çocuklara Yeni Cami'de düzenlenen programda hediye verildi.

Etkinliğe Çayırbağ Belediye Başkanı Ali Çalışır, din görevlileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Proje kapsamında sömestr tatili boyunca camilerde namaz kılan çocuklar ödüllendirildi.

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