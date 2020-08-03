Afyonkarahisar'da havadan ve karadan bayram trafiği denetimi AFYONKARAHİSAR'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlar, polis tarafından karadan, jandarma ekiplerince ise havadan denetlendi.

AFYONKARAHİSAR'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlar, polis tarafından karadan, jandarma ekiplerince ise havadan denetlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla tatil bölgelerine gidenler, son gün memleketlerine doğru dönüş yoluna geçti. Dönüş programını bayramın son gününe bırakanların oluşturduğu trafik ise polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrollerle sağlandı. Kara yolu ulaşımında kavşak noktası konumundaki Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle Afyonkarahisar- Eskişehir yolunda gerçekleştirdikleri denetimlerde kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek, uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri de kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 sürücüye 780 liralık cezai işlem uyguladı.

Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular ayrıca pandemi tedbirleri ve asayiş konularında da incelendi. Jandarma Komutanlığı'nın helikopterli trafik denetimine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer de katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de şehrin giriş ve çıkış noktalarında oluşturdukları noktalarda denetimler yaptı. Sıcak havanın sürücüleri etkileyebileceği düşüncesiyle sürücüleri uyaran polis ekipleri, gün boyu şehirler arası yollarda denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: DHA