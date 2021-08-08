Afyonkarahisar'da "güne aşık" tarlaları görsel şölen sunuyor
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Afyonkarahisar'da "güne aşık" tarlaları görsel şölen sunuyor

Afyonkarahisar'da 'güne aşık' tarlaları görsel şölen sunuyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar ile Kütahya arasında Anıtkaya köyünde bulunan ayçiçeği tarlaları, görsel şölen oluşturuyor.

Afyonkarahisar ile Kütahya arasında Anıtkaya köyünde bulunan ayçiçeği tarlaları, görsel şölen oluşturuyor.

Son dönemlerde Afyonkarahisar'da ekimi yaygınlaşan ayçiçeği, bölgede temmuz ortalarında çiçeklenmeye başladı.

Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyünde sağlı sollu geniş alana yayılan bölgede "güne aşık" olarak anılan ayçiçeği tarlaları, sarının değişik tonlarıyla, görenlerin ilgisini çekiyor.

Açık hava stüdyosunu aratmayan tarlaların yanında duran vatandaşlar, "güne aşık" tarlalarını fotoğraflamadan buradan ayrılmıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da son yıllarda sulanan alanlarının artmasından dolayı kentte yeni ürün desenlerinin girdiğini söyledi.

Bunlardan birinin de ayçiçeği olduğunu ifade eden Acar, şu değerlendirmede bulundu:

"Kentte, 2020 yılında 89 bin dekarlık alanda yaklaşık 21 ton yağlık ve çerezlik ayçiçeği üretimi gerçekleştirdik. 2021 yılında biz, ayçiçeği üretimini artırmak için fazladan 20 bin dekarlık bir alanda yetiştirilmek üzere 1 milyon 200 bin liralık yüzde 75 hibe destekle üreticilere tohum dağıtımı da yaptık. Tohumluk ayçiçeği üretiminde de Afyonkarahisar, Konya'dan sonra Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Yaklaşık 50 bin dekarlık bir alanda da tohumluk ayçiçeğiyle toplamda Afyonkarahisar'da 140 bin dekarın üzerinde ekim alanımız mevcut."

Acar, küresel kuraklıktan dolayı bilinçli su kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kentte ekimi yapılan ayçiçeği tarlalarının büyük bir bölümünde damlama sulama yöntemi kullanıldığını anlattı.

Afyonkarahisar'da yetiştirilen tohumluk ayçiçeklerinin tamamının Romanya, Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edildiğini vurgulayan Acar, "Geriye kalan yağlık ve çerezlik ayçiçekleri de genellikle iç piyasada kullanıyor. Tohumluk ayçiçeği üretimi sonrası seçilmesi ve izolasyon işlemleri, Afyonkarahisar'ın istihdamını da katkı sağlıyor. Ayrıca, Kütahya karayolu üzerindeki Anıtkaya köyünde çok yoğun bir şekilde ayçiçeği ekimi var. Bu mevsimde ayçiçekleri sapsarı olduğu için yoldan geçenlere de görsel manzaralar oluşturuyor. Yol üzerinde tarlaların yanında durup ayçiçekleriyle fotoğraf çektiren insanları da görüyoruz." diye konuştu.

"Ayçiçeklerin sarı tonları harika"

Afyonkarahisar'dan Kütahya'ya doğru seyahat eden fotoğraf tutkunu Durdu Güney de yoldaki sapsarı ayçiçeği tarlarını görüp fotoğraf çektirmek için durduğunu kaydetti.

Ayçiçeği tarlalarının görselinin şahane olduğuna dikkat çeken Güney, "Biz tarlaların gün batımına denk geldik. Keşke öğlen saatlerinde burada olabilseydik. Ayçiçeklerin sarı tonları harika. Biz de güzel fotoğraflar yakaladık. Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunu kullanan fotoğraf tutkunları, bu mevsimde muhakkak buraya uğrasınlar. Müthiş, görseller çıkıyor. Bu sapsarı tarlalar, keyif veriyor." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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Afyonkarahisar'da "güne aşık" tarlaları görsel şölen sunuyor - Haberler
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