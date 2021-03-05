Afyonkarahisar'da fizik kurallarını sorgulatan kaza
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Afyonkarahisar'da fizik kurallarını sorgulatan kaza

05.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:55
Afyonkarahisar'da fizik kurallarını sorgulatan kaza

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası adeta fizik kurallarını sorgulatırken, kazaya karışan otomobillerden birisi çarptığı aracın yan kısmına çıkarak durabildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası adeta fizik kurallarını sorgulatırken, kazaya karışan otomobillerden birisi çarptığı aracın yan kısmına çıkarak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Dört Yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet B. (27) yönetimindeki 03 FZ 181 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Ç. idaresindeki 45 TA 5745 plakalı otomobil, İbrahim A.'nın kullandığı BG 485 AH yabancı plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü birbirine çarptı. Çarpışanın etkisi ile savrulan araçlardan Ahmet Ç.'nin kullandığı otomobil adeta fizik kurallarını sorgulatacak bir şekilde çarptığı yabancı plakalı aracın yan kısmına çıkarak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 araç sürücüsü ile Meryem A. ve İbrahim A. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası karayolunda trafik bir süre kontrollü bir şekilde sağlanırken, yoldaki trafik araçların kaldırılması ile normale döndü.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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