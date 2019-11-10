Afyonkarahisar'da Atatürk törenlerle anıldı

10.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:07

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar'da anma programı düzenlendi.



Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde Atatürk Anıtı'na Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından çelenk sunuldu. Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra, Milletvekilleri Burcu Köksal, Mehmet Taytak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, daire müdürleri, askeri erkan, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende, saat 09.05'te Afyonkarahisar'ın çeşitli yerlerinde Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından sirenlerin çalınması ile birlikte iki dakika saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile tören sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA