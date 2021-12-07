Afyonkarahisar'da alt geçit yapım işi kapsamında güzergah üzerinde kalan çınar ağacını korumak için proje değiştirildi

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Afyonkarahisar'da karayolları kavşağı alt geçidi yapım işi kapsamında güzergah üzerinde kalan çınar ağacını korumak için projenin değiştirildiği bildirildi.

Geçit yapımı sırasında, kavşağın orta noktasında kalan yaklaşık 40 yıllık çınar ağacının korunması kararı alındı ve ardından planda değişikliğe gidildi.

Çınar ağacının zarar görmemesi için plan üzerinde küçük kaydırmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tüm çalışmalarda yeşil dokunun zarar görmemesi için özel ihtimam gösterdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda bu önemli projede çınar ağacının zarar görmemesi adına planı değiştirdiklerini belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"İlk planlamalarda bu güzel çınar ağacının zarar görme ihtimali vardı. Planlar üzerinde küçük kaydırmalar yaparak bu çınarımızı koruduk. İnşallah uzun yıllar yaşayacak olan bu ağaç geçidimize de ayrı bir güzellik kattı. Orta refüjde kaydırmalar yaparak, çınar ağacının aynı yerinde kalmasını sağladık. Tüm çalışmalarımızda yeşil dokuya özel önem gösteriyoruz. Bizler şehrimize sevdalı insanlarız. Bu şehrin değerlerini korurken, doğamıza da sahip çıkacağız. Bu hassasiyeti göstermek bizim görevimiz, bunun da yerine gelmesini sağlamış olduk. Yeşili doğayı sevelim, ülkemizi hep birlikte koruyalım."

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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