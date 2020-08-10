Afyonkarahisar'da 100 şehit mezarı 60 günde yenilenecek
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Afyonkarahisar'da 100 şehit mezarı 60 günde yenilenecek

Afyonkarahisar'da hayata geçirilen proje ile 100 şehit mezarı 60 gün içerisinde yenilenecek.

Afyonkarahisar'da 100 şehit mezarı 60 günde yenilenecek
10.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:47

Afyonkarahisar'da hayata geçirilen proje ile 100 şehit mezarı 60 gün içerisinde yenilenecek. Kentte ayrıca 250'den fazla şehit mezarı için elektronik ortamda 'Şehit Bilgi Sistemi' oluşturuldu. Sistem ile birlikte kentteki şehit mezarları koordinat üzerinde bulunabilecek.

Kentte şehit aileleri konusunda önemli bir adım atılarak şehit mezarlarının yenilenecek. Proje kapsamında kentteki şehit mezarları hem yenilecek hem de çevre düzenlemeleri tekrardan yapılacak. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, şehitler için ne yapılsa az olduğunu dile getirerek, "Bu toprakları vatan kılmak için ağır bedeller ödedik ve halen ödüyoruz. Bu bedellerin en net göstergesi ise aziz şehitlerimizdir. Onlar için ne yapsak az. Devlet olarak onların hatıralarını yaşatmak ve sahip çıkmak bizim en önemli görevimiz. Bu kapsamda bu memleket için şehit olmuş vatan evlatlarımızın ebedi istirahatgahları için bir çalışmamız olacak. İlk etapta Afyonkarahisar'da bulunan 100 şehit mezarımızı yenileyeceğiz. Bunları yaparken çevre düzenlemesini ve bakımları da yapacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına yaptığımız bu çalışmayla sahip çıkacağız. Onlar bu vatan için en kıymetli hazinelerinden, canlarından vazgeçtiler. Bizler onlar için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Allah onlardan razı olsun" dedi

Şehit Bilgi Sistemi oluşturuldu

Vali Çiçek, kendi himayelerinde gerçekleşen "Şehit Bilgi Sistemi" hakkında bilgi vererek, 250'den fazla mezarı için koordint sistemi oluşturulduğunu vurguladı. Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak amacıyla yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de internet üzerinden oluşturduğumuz Şehit Bilgi Sistemi'dir. Bu noktada ilk olarak arkadaşlarımız Afyonkarahisar'da bulunan tüm şehitlerimizin mezarlarını fotoğrafladılar. 250'den fazla şehit mezarımız fotoğraflanarak elektronik ortama aktarıldı. Bunlar yapılırken her şehit mezarımızın koordinatları oluşturuldu. Hazırladığımız 'www.afyoncbs.com' adlı internet sitemiz üzerinden şehitlerimizin tüm bilgileri yüklenerek tüm halkımızın inisiyatifine sunduk. Siteye girdiğinizde hangi şehidimizin nerede bulunduğunu fotoğrafıyla birlikte görebilecek, onlar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek. Bu projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını muhafaza etmeyi sürdüreceğiz." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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