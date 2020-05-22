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AFYONKARAHİSAR Çamlık alanda çevre temizliği

Çamlık alanda çevre temizliğiAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde faaliyette bulunan Çay Dağcılık Trekking grubu üyeleri, belediyeye ait Kardelen Parkı'nın üst tarafında bulunan Çamlık mesire yerlerinde temizlik çalışması başlattı.

AFYONKARAHİSAR Çamlık alanda çevre temizliği
22.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:01

Çamlık alanda çevre temizliği

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde faaliyette bulunan Çay Dağcılık Trekking grubu üyeleri, belediyeye ait Kardelen Parkı'nın üst tarafında bulunan Çamlık mesire yerlerinde temizlik çalışması başlattı. İlk gün 3 saat çalışma neticesinde 14 çuval çöp toplandı.

Çay Dağcılık Trekking grubu başkanı Ali Demiral, bölgede 6 ay önce de temizlik çalışması yaptıklarını söyledi. Demiral, Belediyeden büyük çöp poşetleri almıştık. Bugün bir arkadaşla rutin bir gezi yaptım. Kirliliği görünce arkadaşlara çağrı yaptım. Akşam vakti yaklaşmıştı. Az çalışma yaptık. Yarın daha geniş çalışma yapacağız. Delikli Kaya mağarasına kadar temizlemeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımızı bayramdan sonra da sürdürmeyi planladık dedi.

Bilinçsiz insanların doğayı katlettiğini aktaran Demiral, Doğaya saygılı olalım, doğayı sevelim, doğayı koruyalım, doğayı temiz tutalım denir ama maalesef yine bildiğimiz görüntüler. Bundan sonra doğayı katledenleri facebook sayfamızdan teşhir edeceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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