Afyonkarahisar Başsavcısı Karabacak, Genç Hukukçu Adaylarıyla Deneyimlerini Paylaştı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi, "Genç Meslektaşlarımızla Hukuk Buluşmaları" kapsamında Afyonkarahisar Başsavcısı Fatih Karabacak'ı konuk etti.

Söyleşinin selamlama konuşmasını Hukuk Fakültesinin Dekanlığını vekaleten yürüten AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş yaptı. Karakaş, konuşmasında yeni dekan atanana kadar dekanlık görevini yürüttüğünü ve hem rektör, hem dekan olarak Hukuk Fakültesi öğrencilerini dinleyeceğini söyledi. Karakaş, tüm iletişim kanallarının öğrenciler için açık olduğunun da altını çizdi. Karakaş, "Hukuk Fakültesi bizim için önemli bir fakülte. Daha güçlü olmasını arzu ediyoruz. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bu tip söyleşiler de belirli periyodlarla gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

"İdealleriniz ve merakınız kendinizi yetiştirmek üzerine olsun"

Afyonkarahisar Başsavcısı Fatih Karabacak ise söyleşide deneyimlerini paylaşarak, öğrencilere meslek hakkında bilgi verdi. Karabacak, genç hukukçu adaylarına tavsiyelerde bulunduğu konuşmasında savcı ya da yargıç olmak için izlenecek yollardan ve alınması gereken eğitimlerden bahsetti. Karabacak, öğrencilere merakın ve analiz yapmanın meslekteki önemini anlatarak "Elbette hayallerin olması insanı heyecanlandırır. İnsanın bir hedefinin olması teşvik edici olur. Ama ne olursanız olun, kendiniz olun. Hedefiniz insanlara bir şeyler katmak olsun. İdealleriniz ve merakınız kendinizi yetiştirmek üzerine olsun" şeklinde konuştu.

Savcıların bir dedektif gibi olayları irdelediğini, gerçeklere ulaşmak için çaba harcadığını anlatan Karabacak, "Savcı 24 saat çalışır. Her an, her şeyle karşılaşabilirsiniz. Soruşturma savcının yönetiminde ilerler. En basit olaydan en karmaşığa kadar Türk Ceza Kanununda tanımlanmış suç eylemi bizim ilgi, görev ve araştırma alanımızda. Olay yerinden delil toplamak da savcının görevi. Bunlar çok teknik ve detaylı konular da olabilir" dedi.

Cumhuriyet Savcılarının görevleri hakkında bilgi veren Başsavcı Karabacak, "Kanun, hiçbir görevli kanundan kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanamaz demektedir. Bizim yaptığımız her işlemin kanunda bir dayanağı var. Yaptığımız her şeyin altında bir yetki var. Kanun, Cumhuriyet Savcılarının görevini karşılaşılan olayın soruşturmasını yapmak olarak tanımlamaktadır. Olayın suç tanımına girip girmediği noktasında soruşturma görevi savcılarındır" dedi. Karabacak, öğrencilerden gelen bir soru üzerine kadın savcıların sayılarının giderek arttığını ifade etti. Hakimlik ve savcılık arasında, uygun şartlar altında geçiş yapılabileceğini de hatırlattı.

Söyleşi, Karabacak'ın soruları yanıtlamasıyla sona erdi. Karabacak, söyleşiden sonra AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

