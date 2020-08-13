AFYONKARAHİSAR Asırlık ata tohumu ile patlıcan üretiyorlar Asırlık ata tohumu ile patlıcan üretiyorlarAFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesine bağlı Güre köyü sakinleri, yıllardır ata tohumlarıyla patlıcan üretimi yapıyor.

Asırlık ata tohumu ile patlıcan üretiyorlar

AFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesine bağlı Güre köyü sakinleri, yıllardır ata tohumlarıyla patlıcan üretimi yapıyor. Pazar ve sulamada destek isteyen Güre sakinleri üretimi artırmak istiyor.

Hocalar ilçesine bağlı 100 haneli, 600 nüfusa sahip Güre köyü sakinleri asırlar önce başladıkları atalarından kalan tohumlar ile patlıcan üretimine devam ediyor. Köyde her yıl 100 dekara yakın patlıcan ekimi yapılıyor. Sandıklı, Hocalar ilçeleri, pazar ve köylerinde satışa sunulan patlıcanların tadı kuzu etine benzetilirken, üreticiler daha fazla patlıcan üretmek istediklerini ama sulama ve pazar noktasında destek istediklerini aktardı. Suyu 'saha dışı' diye tabir ettikleri başka köylerin sınırlarında bulunan gölet ve barajlardan aldıkları için pahalıya geldiğini söyleyen köy halkı, hem sulama sorunu hem de pazar sağlanması durumunda da üretimi artırabileceklerini kaydetti.

'BAŞKA KÖYLER GÜRELİ DİYE PATLICAN SATIYOR, İMAJIMIZ BOZULUYOR'

Güre köyünün 250 yıllık tarihe sahip olduğunu söyleyen Muhtar Yaşar Bodur, "Patlıcanımızın tohumu ata tohumu ve organik olarak yetişir. Tohumunu da patlıcanı da kendimiz yetiştiririz. Bu patlıcanın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Hocalar ilçeleri pazarında ve köylerinde satıyoruz. Sulama da Yavaşlar, Devlethan barajından faydalanıyoruz. Bu da saha dışı oluyor. Saha dışının sulama bedeli iki kat. Sandıklı Afyon'un büyük ilçelerindendir. Orada organik ürünlerin satış yapıldığı yer ayrılmalı ve araya başka köylerin girmesi engellenirse daha iyi olacaktır. Güreli diye bazı köyler patlıcan satıyorlar o da bizim patlıcanımızın imajını bozuyor. Duyuyoruz ki; Tarım Kredi Kooperatifleri patates alıyorlarmış. Bizim patlıcanımızı da alabilirler. Kurusunu da alabilirler. Biz kuruturuz da. Tarım Kredilerin geniş bir ağı var. Marketlerinde satabilirler" dedi.

'TADINI ALAN ÇUVALLA İSTİYOR'

Fransa'da kaldığını ve emekli olduğunu söyleyen Şaban Koyuncu (72), "Fransa'ya giderken de patlıcanları götürüyoruz. Fransa'ya gideli 46 sene oldu. Orada patlıcanın lezzetine hayran kalıyorlar. Aynı kuzu eti gibi. Fransızlar bu patlıcanın tohumunu buradan götürdü, ekti. Ama havasından mı, suyundan mı? Orada bu lezzetti alamadılar" diye konuştu.

Patlıcan üreticisi Mustafa Çakır (57) da, "20 yıldır patlıcan satıyorum. Ata tohumundan ektiğimiz patlıcanlar bunlar. Zaten bu patlıcanların tadını alanlar telefon eder çuval çuval göndeririz. Tamamen doğal ve gübresizdir. Bizim su sorunumuz var. Suyu saha dışından alıyoruz, o da biraz pahalı oluyor. 250 ton suyu iki ya da üç sefer suladı mı bitiyor. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Kaynak: DHA