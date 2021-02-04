Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)

04.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:07
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT BABASI: PAŞA ÇIKTI MERDİVENLERİN ÜSTÜNDE BENİ KARŞILADISuriye'nin El- Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in (42), Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı...

ŞEHİT BABASI: PAŞA ÇIKTI MERDİVENLERİN ÜSTÜNDE BENİ KARŞILADI

Suriye'nin El- Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in (42), Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Aşağıyenice köyünde Meryem ve Mehmet Demirel çiftinin oturduğu iki katlı kerpiç eve Türk bayrağı asıldo. Acı haberi duyan komşular ve yakınları eve akın etti. 3 çocuğundan ortancasını şehit veren baba Mehmet Demirel, eve dönerken haberi aldığını belirterek, "Buraya geldim. Bir patırtı oldu. Baktım sırf jandarma dizilmiş. Paşa çıktı merdivenlerin üstünde beni karşıladı. Çocukları Tekirdağ'dan geliyor" dedi.

CENAZE CUMA NAMAZINDA TOPRAĞA VERİLECEKŞehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in cenazesinin bu gece Denizli Çardak Havalimanı'na getirilmesi, yarın da cuma vakti kılınacak namazın ardından Aşağıyenice köyünde toprağa verilmesi planlanıyor.'HEP DOĞU'DA GÖREV YAPTI'

Aşağıyenice köyünde oturan şehidin ağabeyi Osman Can Demirel (50), "Liseden askeri okulu kazandı gitti. İlk görev yeri İzmir'di. Tunceli, Adıyaman ve Diyarbakır'da görev yaptı. Hep doğuda görev yaptı. Görevine sadıktı. Çok da iyi bir insandı. Hiç kimseye bir kötülü olmamıştır" diyerek gözyaşları döktü. 


Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI

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