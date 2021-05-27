Afşin'deki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları haziran ayında başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afşin'deki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları haziran ayında başlayacak

Afşin'deki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları haziran ayında başlayacak
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının haziran ayında başlayacağı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının haziran ayında başlayacağı bildirildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Tanır Mahallesi'nde bulunan Yassı Höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle haziran ayında başlatılacak arkeolojik kazı çalışmalarında tarihin gün yüzüne çıkacağını söyledi.

Burada yapılacak arkeolojik kazıda kayıp iki Hitit şehrinden birinin bulunma ihtimalinin çok yüksek olduğuna değinen Güven, şöyle konuştu:

"Yassı Höyük'te yapılacak kazı için imzalar atıldı. Haziran ayı içerisinde arkeologlar tarafından burada kazı başlatılacak. Afşin'in en önemli arkeolojik alanı olduğunu öğrendiğimiz bölgedeki kazılar bizleri fazlasıyla heyecanlandırdı. Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Baştürk ile yapmış olduğumuz görüşmede, tarihte bulunamayan iki adet Hitit şehri olduğunu belirtti. Afşin'de yapılacak kazıda bunlardan birinin ortaya çıkarılacağını tahmin ettiklerini söyledi. İkisinden hangisi olursa olsun dünyanın ilgisini Afşin'e çeker. İnşallah haziran ayında arkeolog hocamız burada olacak ve bütçesine bizlerin de destek sağlayacağı çalışmayla kazılara başlanılacak."

Güven, Tarihi İmamoğlu Konağı'nda duvar arasında ve harabeler arasında bulunan yazma eserlerin restorasyonunun da tamamlandığını, eserlerin ilerleyen günlerde İstanbul'da sergileneceğini daha sonra da Afşin'e getirecekleri eserleri kütüphaneye hibe ederek gelecek nesillere aktaracaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: '1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak.'
Sağlık Bakanı Koca: "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gervinho Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afşin'deki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları haziran ayında başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 15:43:40. #1.14#

title