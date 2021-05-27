Afşin'deki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları haziran ayında başlayacak

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının haziran ayında başlayacağı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının haziran ayında başlayacağı bildirildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Tanır Mahallesi'nde bulunan Yassı Höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle haziran ayında başlatılacak arkeolojik kazı çalışmalarında tarihin gün yüzüne çıkacağını söyledi.

Burada yapılacak arkeolojik kazıda kayıp iki Hitit şehrinden birinin bulunma ihtimalinin çok yüksek olduğuna değinen Güven, şöyle konuştu:

"Yassı Höyük'te yapılacak kazı için imzalar atıldı. Haziran ayı içerisinde arkeologlar tarafından burada kazı başlatılacak. Afşin'in en önemli arkeolojik alanı olduğunu öğrendiğimiz bölgedeki kazılar bizleri fazlasıyla heyecanlandırdı. Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Baştürk ile yapmış olduğumuz görüşmede, tarihte bulunamayan iki adet Hitit şehri olduğunu belirtti. Afşin'de yapılacak kazıda bunlardan birinin ortaya çıkarılacağını tahmin ettiklerini söyledi. İkisinden hangisi olursa olsun dünyanın ilgisini Afşin'e çeker. İnşallah haziran ayında arkeolog hocamız burada olacak ve bütçesine bizlerin de destek sağlayacağı çalışmayla kazılara başlanılacak."

Güven, Tarihi İmamoğlu Konağı'nda duvar arasında ve harabeler arasında bulunan yazma eserlerin restorasyonunun da tamamlandığını, eserlerin ilerleyen günlerde İstanbul'da sergileneceğini daha sonra da Afşin'e getirecekleri eserleri kütüphaneye hibe ederek gelecek nesillere aktaracaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk