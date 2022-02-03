Afşin arı yetiştiriciliğinde öne çıkmak istiyor

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM) tarafından ilçedeki arıcılara yönelik "Sağlıklı Arı Yetiştiriciliği" konulu seminer düzenlendi.

Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen seminere, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, Hatay Arı Yetiştiriciliği Birim Başkanı Mehmet Ekici, Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Başkanı Fevzi Özgül, Kahramanmaraş Arı Yetiştiriciliği Birlik Başkanı Ali Güzel ile HARÜM Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım ve arı yetiştiricileri katıldı.

Güven, burada yaptığı konuşmada, ilçede yer alan 380 dekarlık lavanta alanında arıcılık faaliyetlerine başlanacağını belirtti.

İlçede arı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla bir takım çalışmalar yaptıklarını belirten Güven, şöyle konuştu:

"İlçemizde arıcılara yönelik düzenlediğimiz seminer projemizin bir parçası ve devamı gelecek. İlçemizdeki arıcılarımızın arı hastalıkları ve bakımı, doğru arıcılık konusunda bilinçlendirmeye çalıştık. Hacettepe Üniversitesiyle protokol imzaladık. Üniversite danışmanlığında projelerimizi hayata geçiriyoruz. Arıcılarımızın ürettiği bal ürünlerini tahlil ve analizlerini yaptırarak yüksek fiyatta satılmasını hedefliyoruz. Hacettepe Üniversitesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz."

HARÜM Müdürü Aslı Özkırım da belediye öncülüğünde hayata geçirilen projeler sayesinde kentin arı ve balına sahip çıkılacağını söyledi.

Belediyeyle bir süre önce imzalanan protokol kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nin her zaman bal üreticilerinin yanında olacağını belirten Özkırım, "İlçemizdeki arıcılarımızın ürünlerini analiz edeceğiz. Doğru ürün üretmeleri konusunda hem uygulamalı seminerler vereceğiz ve ürünlerinin pazarlanması Hacettepe Üniversitesi güvencesiyle olacak. Afşin tüm dünyaya sadece kültürel miraslarıyla değil, doğaya verdiği önem, arıya verdiği önemle de kendini tanıtmış olacak." diye konuştu.