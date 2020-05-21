Afrodisias'ın 2023 hedefi 1 milyon ziyaretçi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrodisias'ın 2023 hedefi 1 milyon ziyaretçi

Afrodisias'ın 2023 hedefi 1 milyon ziyaretçi Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in 1958 yılında tesadüfen keşfettiği Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti, 2017 yılında Türkiye'nin Dünya Kültür Mirası listesine giren 17. kenti olurken 2023 yılı ziyaretçi hedefini ise 1 milyona çıkardı.

21.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:17

Afrodisias'ın 2023 hedefi 1 milyon ziyaretçi

AYDIN - Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in 1958 yılında tesadüfen keşfettiği Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti, 2017 yılında Türkiye'nin Dünya Kültür Mirası listesine giren 17. kenti olurken 2023 yılı ziyaretçi hedefini ise 1 milyona çıkardı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kemer Barajı Barajı açılışı için bölgeye gazeteci olarak giden ve dönüşte yolunu kaybeden Ara Güler'in Karacasu Geyre isimli bir köyden geçerken köylülerin tarihle iç içe yaşadığını görünce çektiği fotoğraflarla ortaya çıkan tarihi kent Afrodiyas bu yıl için de ziyaretçiler için hazırlıklarını tamamladı.

Günümüzde de yılda 250 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir hazine olan Afrodisias Antik Kenti, Dünyayı saran Koronavirüs nedeniyle ziyaretçilerinden mahrum kaldı. Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir ziyarete kapalı kalan Antik kent ve müzenin 1 haziranda ziyarete açılacak olmasından dolayı tüm hazırlıklarını da tamamladı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Çiftçi ve Afrodisias Müzesi Müdürü Tenzile Uysal, tüm çalışmaların tamamlandığını ve 2023 hedeflerinin ise bir milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak olduğunu belirtti.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Çiftçi, "Dünyaca ünlü Fotoğraf sanatçımız Ara Güler'in bir fotoğraf karesiyle serüvenine başlayan Afrodisias Antik Kenti, Prof Dr. Kenan Erim'in Afrodisias'ı ailesi olarak sahiplenmesiyle ayağa kalkmıştır. Bu ayağa kalkış 2017 yılında Dünya Kültür Mirasına alınarak insanlığın ortak bir değeri haline gelmesini sağlamıştır. Bunu Dünya Kültür Mirasına alındıktan sonraki yıllarda yüzde 100'den fazla bir ziyaretçi sayısının artışıyla gözlemlemekteyiz. Döneminde dünyanın en önemli heykel üretim merkezinden biri olan Afrodisias antik kenti tarihinde ilk kez pandemi nedeniyle insanlardan mahrum kalmıştır. Bu bağlamda Afrodisias antik kentinin ziyaretçileri ile bir an önce buluşması için tüm müze ve örenyeri temizlenerek dezenfekte edilmiş Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda 1 Haziranda açılışa hazır hale gelmiştir. 1 Haziranda Kovid-19 önlemleri kapsamında ören yerimize sosyal mesafe kurallarına uyarak bir seferde aynı anda 150 kişiyi kabul edebileceğiz. Günlük bin 200 ziyaretçiyi ağırlamaya da hazır durumdayız. 2017'dan sonra her yıl gözle görülür bir oranda ziyaretçi sayısında artış görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aydın Valiliği ile koordineli olarak yapacağı tanıtım faaliyetleri kapsamında 2023 yılında Afrodisias'da 1 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedeflemekteyiz" dedi.

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in Afrodias'ı keşfetme öyküsünü paylaşan Çiftçi, "Ara Güler, 62 yıl önce yolunu kaybedince şaşkınlık içinde köyün çeşitli yerlerinden onlarca fotoğraf çekip İstanbul'a döndükten sonra bu bölgeyi araştırmaya başlar. Fakat hiçbir bilgiye ulaşamaz. Kimsenin buradan haberi olmadığını fark eden Güler, çektiği fotoğrafları çeşitli kuruluşlara gönderir fakat beklediği ilgiyi bulamaz. En sonunda fotoğrafları Times'a gönderir. Times fotoğrafların renkli olanlarını çekmesini ister ve Ara Güler tekrar aynı köye giderek renkli fotoğraflar çeker. Bu yolla dünya basınına dağıtılan fotoğraflar bir anda büyük yankı uyandırır. Amerika'dan gelen arkeologlar Geyre'de araştırma yapmaya başladıklarında burasının Roma İmparatorluğu'na ait, tarihi MÖ. 500'lü yıllara dayanan ve ismini tanrıça Afrodit'ten alan Aphrodisias antik kenti olduğu anlaşılır. Ara Güler sayesinde ortaya çıkan ve bugün Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 17. kent olarak giren Afrodisyas 2023 yılında 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Afrodisias'ın 2023 hedefi 1 milyon ziyaretçi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Haber
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Haber
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Haber
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı Haber
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
'Çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Varank Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Ebru Şallı Ersin Korkut Acun Ilıcalı
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Bülent Uygun Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın Adana Futbol Kayseri
Şu an buradasınız: Afrodisias'ın 2023 hedefi 1 milyon ziyaretçi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 16:17:58. #1.15#
title