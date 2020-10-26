Afrin'de bombalı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
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Afrin'de bombalı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

26.10.2020 20:42 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:46
Afrin'de bombalı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör unsurlarından arındırılıp, özgürleştirilen Suriye'nin Afrin bölgesinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör unsurlarından arındırılıp, özgürleştirilen Suriye'nin Afrin bölgesinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 

Hatay Valiliği, bugün saat 18.05'te Eski Afrin Mahallesi Pazar Yolu'nda gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı belirtilen saldırı ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Motosiklette meydana gelen EYP patlaması olayı ile ilgili ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak, olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."


Afrin'de bombalı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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