Afrika Kökenli İşçi, HDP'nin İzmir Listesine 3'üncü Sıradan Girdi

Afrika kökenli Türk vatandaşı Yalçın Yanık, HDP'nin İzmir listesinde yer aldı. 1'inci bölge 3'üncü sıradan aday gösterilen işçi Yalçın Yanık, seçildiği takdirde, işçilerin sesini parlamentoya taşıyacağını söyledi.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI

Aydın'da doğan ve 40 yıl önce İzmir'e yerleşen Afrika kökenli Türk vatandaşı Yalçın Yanık (58), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir'de 1'inci bölge milletvekili adayı oldu.

Deri Tekstil Kundura İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Yalçın, evli ve iki çocuk babası.

MUTLULUĞUNU İFADE ETTİ

Siyah milletvekili adayı olarak HDP'den aday olmanın kendisi açısından ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Yalçın Yanık, birçok insanın meclis dışında kaldığını, bu kişilerin hayatın içerisinde olduğu halde siyasetin dışında kalmaması gerektiğini vurguladı.