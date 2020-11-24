Aforoz nedir? Aforoz ne demek? Aforoz etmek ne anlama geliyor? TDK'ya göre aforoz ne demektir?

Dilimize Rumca'dan geçen aforoz kelimesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. TDK'ya göre aforozun 2 anlamı var. Peki aforoz ne demek? Aforoz nedir, nerelerde kullanılır? Aforoz etmek ne manaya geliyor? TDK'ya göre karşılığı nedir?

Aforoz kelimesi mecaz anlamda ve dini terim olarak kullanılan bir kelimedir. Peki aforoz nedir? Aforoz etmek ne anlama geliyor? Hangi dinde aforoz etmek vardır? Aforoz ne manaya gelir? Aforoz ile ilgili cümleler nelerdir?

AFOROZ NEDİR?

Aforoz'un dilimizde 2 farklı anlamı vardır. Birinci anlamı " Hıristiyanlıkta kilisece verilen, din kardeşleri arasından ve kiliseden kovma cezası. " demektir. Dilimizdeki diğer bir anlamı ise " Biriyle, darılıp görüşmeyi kesmek. " demektir. Ayrıca aforoz "(Hıristiyanlıkta) din kardeşliğinden ve kiliseden çıkarmak." anlamına da gelmektedir.

AFOROZ NE DEMEKTİR?

Aforoz, dini bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme ya da çıkarılma anlamında kullanılan dini bir kınama şekli.

Kelime tam olarak "herhangi bir kimseyi iletişimin, toplumun dışına çıkarma" anlamına gelir. Bazı dinlerde, aforoz grup ya da bir üyenin manevi kınamasını da içerir. Ayrıca bazı durumlarda aforozdan sonra dini toplumun norm ve kurallarına ya da suça uygun olarak sürgün, soyutlama ve utandırmadan oluşan kınama ve yaptırımlar ortaya çıkar.

TDK'YA GÖRE AFOROZ NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dil Kurumu'na göre aforoz kelimesinin 2 farklı anlamı vardır. Birinci anlamı "Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası." demektir. İkincisi ise "Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama." manasına geliyor. Aforoz kelimesi dilimize Rumca'dan geçmiştir.

TDK'ya göre Aforoz 1. anlamı (isim, din bilgisi) : Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası.

TDK'ya göre Aforoz 2. anlamı (isim, mecaz) : Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama.

AFOROZ ETMEK NE DEMEK?

Aynı şekilde aforoz etmek de aforoz kelimesi ile benzer manalara sahiptir. Türk Dil Kurumu'na göre aforoz etmek "Hristiyanlıkta kilise tarafından cemaatten kovmak." manasına gelmektedir. Diğer bir anlamı ise "Darılıp biriyle konuşmamak, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırmak, toplum dışılamak." demektir. Aforoz ve aforoz etmek tabirleri genellikle 1. anlamda kullanılır. Diğer yani mecaz anlamı ise daha az kullanılan bir ifadedir.

TDK'ya göre Aforoz etmek 1. anlamı : Hristiyanlıkta kilise tarafından cemaatten kovmak.

TDK'ya göre Aforoz etmek 2. anlamı (mecaz) : Darılıp biriyle konuşmamak, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırmak, toplum dışılamak.

HRİSTİYANLIK'TA AFOROZ

Aforoz'un İncil'e ilişkin ilk kullanımı "anathema" iledir. Bununla ilgili atıflar Galatians 1:8'de yer alır. "Ama eğer biz ya da cennetten bir melek dahi olsa, bizim sana telkin ettiğimize karşılık bir hakikat ile size geldiğini iddia etse, o lanetlidir(anathema). Ve tabi 1 Gorinthians 16:22'de: "Rabbi sevmeyen her kimse o melundur,lanetlidir(anathema)." Kelime çeşitli şekillerde tercüme edilebilir, Kral James'in çevirisine göre anathema, melun olarak tercüme edilmiştir.

Yeni Ahit sınırlı sayıda aforoz örneği sunar. Matta 18:17'de, İsa, durmadan kalp kıran kimselere Yahudi olmayan kimseler (gentiles) ya da vergi tahsildarı muamelesi yapılması gerektiğini öğretir. Romalılara Mektup 16:7'de, Paul 'öğrendikleri ve kaçındıkları doktrinlere karşı bölünmelere sebep olanlara' dikkat çeker.

Anathema erken Kilise döneminde, aforozdan öte korkunç dini yaptırımların bir şekli olarak kullanılmıştır. Bilinen ilk örnek M.S. 306 yılında gerçekleşmiştir. Roma Katolik Kilisesi nadiren bireylere karşı kullansa da, bu yaptırımlardan hâlen faydalanmaktadır. Bazı modern kiliseler, herhangi tüm soyutlama, dışlamaları anathema olarak nitelerler.