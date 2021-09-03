Taliban'ın başı, direnişin kalesi Pençşir'le belada! 350 militanı öldürüldü
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BBC

Taliban'ın başı, direnişin kalesi Pençşir'le belada! 350 militanı öldürüldü

BBC - Haberler | Dünya

Kabil'in 150 km kuzeydoğusundaki Pençşir Vadisi'nde Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Taliban, bölgede bazı noktaları ele geçirdiğini iddia etse de bölgeden gelen son dakika haberlerine göre, Ahmed Mesud önderliğindeki direnişçilerin tüm girişleri kontrol altında tuttuğu ve 350 Taliban üyesinin öldürüldüğü öğrenildi.

Pençşir, Taliban tarafından ülkede ele geçirilemeyen tek yer. Binlerce direnişçi militan, Taliban'ın Afganistan'daki varlığını artırması sonrası ülkenin efsane komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un önderliğinde toplandı.

Taliban ise, eski Başkan Yardımcısı Amrullah Salih, eski Afgan ordusu mensupları ve yerel milislerin de yer aldığı direnişi kırmak için her yolu deniyor. Çünkü Pençşir'in uzun bir direniş geçmişi var. Bölgenin efsanevi komutanı Ahmed Şah Mesud, 2001'deki ölümüne dek Sovyet-Afgan savaşında ve daha sonra Taliban'a karşı iç savaşta bölgeyi başarıyla savunmuştu.

2 CEPHEDE 350 TALİBANLIYI ÖLDÜRDÜLER

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Direniş Cephesi ile yürütülen müzakerelerin başarısız olmasının ardından Taliban savaşçılarının Pençşir Vadisi'ne hareket ettiğini söyledi. Direniş Cephesi sözcüsü Fahim Dashti ise BBC Farsça Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Görüşmeler başarısız oldu çünkü iki taraf çok farklı pozisyonlara sahipti" dedi. Taliban ile iki cephede savaştıklarını belirten Dashti, 350 Taliban savaşçısının öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de yakalandığını ifade etti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Kabil Havalimanı yakınlarına yapılan intihar saldırısında yaralanan Amerikan personelini ziyaret etti. Ölen 170 civarında insan arasında 13 Amerikan askeri de bulunuyordu. Biden'ın ziyareti ABD birliklerinin Afganistan'ı tamamen terk etmesinden 4 gün sonra gerçekleşti.

Taliban'ın başı, direnişin kalesi Pençşir'le belada! 350 militanı öldürüldü
BBC
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Haber Yorumları (1)
MAHİR TANRİKULU: sizin allahiniza kurban pencshir aslanlari tarih yazicaksiiniz tarihhh
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Taliban'ın başı, direnişin kalesi Pençşir'le belada! 350 militanı öldürüldü - Haberler
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