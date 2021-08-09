Afganistan'ın güneyinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendi
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Afganistan'ın güneyinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan Savunma Bakanlığı ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Dand, Zirey, ve merkez ilçelerinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Afganistan Savunma Bakanlığı ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Dand, Zirey, ve merkez ilçelerinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 16 Taliban üyesinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 6 militanın da yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırıda Taliban'a ait 6 sığınak, 3 motosiklet, çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği kaydedildi.

Afganistan'ın güneyinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendi
Afganistan'ın güneyinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendi
Afganistan'ın güneyinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendi
Afganistan'ın güneyinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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