Afganistan'ın güneyinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendi

Afganistan Savunma Bakanlığı ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Dand, Zirey, ve merkez ilçelerinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Afganistan Savunma Bakanlığı ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Dand, Zirey, ve merkez ilçelerinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 16 Taliban üyesinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 6 militanın da yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırıda Taliban'a ait 6 sığınak, 3 motosiklet, çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı